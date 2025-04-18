Это жесть, – учительница по вокалу раскритиковала творчество Поляковой и еще двух певиц
- Елена Украинец раскритиковала Олю Полякову за непрофессиональное владение голосом, а Надю Дорофееву и Анну Тринчер за пение в нос.
- Она наиболее профессиональной певицей считает Злату Огневич, а также высказала положительные мнения о Джамале, Монатике, MELOVIN и Тине Кароль.
Известная учительница по вокалу Елена Украинец, которая стала популярна благодаря тиктоку, высказалась о вокале Оли Поляковой. Также она прокомментировала профессионализм Нади Дорофеевой и Анны Тринчер.
Она объяснила, почему эти исполнительницы ей не нравятся. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал LUKI.
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Так, по мнению преподавательницы, Оля Полякова непрофессионально владеет своим голосом.
Это жесть. Как человек – она мне крутая, но как певица – мать родная, я не могу. Для меня это жесть. Мне кажется, что она не до конца переучилась из академистки в эстрадницу. Возможно, это ее стиль, возможно, в этом что-то есть прикольное. Я говорю с профессиональной точки зрения, что это не, по моему мнению, вау профессионально. Я не скажу, что она кричит, но она слишком старается,
– поделилась Украинец.
Она также высказалась о вокальных способностях Нади Дорофеевой и Анны Тринчер. Елена считает, что они поют в нос, из-за чего трудно разобрать текст.
Это меня раздражает, я не могу,
– сказала учительница.
Видео о том, что бесит преподавательницу: смотрите онлайн
Что Елена Украинец сказала о других известных исполнителях
- Самой профессиональной певицей в Украине она назвала Злату Огневич, ведь та может исполнять песни в любом стиле.
- Джамалу преподавательница по вокалу считает крутой как профессионалку, но не как вокалистку. Ей нравится как Джа исполняет джаз.
- Елене Украинец еще нравится Монатик, MELOVIN и Тина Кароль. В то же время известная учительница по вокалу "разнесла" Klavdia Petrivna и ее выступление во "Дворце спорта".