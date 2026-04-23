Я его так ненавидела, – известная актриса призналась, что стала жертвой домогательства со стороны режиссера

Актриса Елена Узлюк впервые рассказала, что стала жертвой сексуального домогательства со стороны режиссера. Имя мужчины заслуженная артистка Украины не назвала, но отметила, что он уже умер.

Откровенное признание Узлюк сделала в интервью Алине Доротюк. Она поделилась подробностями инцидента.

Елена Узлюк рассказала, что подверглась сексуальному домогательству в начале 90-х годов во время съемок фильма.

Я была в красивом пеньюаре. Режиссер заталкивает меня в декорацию, в комнату, говорит, что я должна снять пеньюар, и заталкивается очень веселый пожилой актер без штанов. Со мной случился какой-то припадок. Это было настолько низко. Они меня настолько оскорбили. Я вылетела из этой комнаты, заплакала,

– вспомнила актриса.

Заслуженная артистка Украины добавила, что режиссер и актер назвали ее ненормальной и нашли других девушек.

Они меня очень травмировали. Я когда этого режиссера потом видела, я его так ненавидела. У меня был колоссальный стресс. Мне было где-то 19 лет,

– поделилась Узлюк.

Актриса призналась, что не рассказала об инциденте маме, ведь ей было стыдно. О домогательствах знала только подруга Елены, которая присутствовала на съемках.

Напомним, в прошлом году коллега Елены Узлюк, Елена Хохлаткина, рассказала, что стала жертвой домогательств в юные годы. Актриса призналась, что чувствовала "животный страх, который парализует и мозг, и тело".

Первым ко мне в гримерку пришел артист среднего поколения – такой себе первый герой-любовник, чтобы проверить мою доступность и готовность пополнить свой список легких приключений. Второй мой кошмар – это режиссер, что мастерски и очень неожиданно хватал тебя за грудь, когда ты останавливалась лицом к расписанию. На большее он не был способен. Был тот, кто пытался посадить меня на колени в своем кабинете,

– поделилась она на своей странице в фейсбуке.

Соответствующее заявление Хохлаткина сделала на фоне скандала, разгоревшегося в университете Карпенко-Карого, когда преподавателя и режиссера Андрея Белоуса обвинили в сексуальных домогательствах к студенткам. Актриса поддержала девушек, которые пострадали, и отметила, что виноват – обидчик.

