От архитектора до первой леди страны: что известно о жизни Елены Зеленской

Елена Зеленская сегодня, 6 февраля, празднует 47-й день рождения. Она всегда поражает публику стойкостью, стилем и яркими речами. Уже длительное время первая леди бок о бок со своим мужем пытаются бороться с российским агрессором и поддерживать украинцев в такое непростое время.

Девичья фамилия Зеленской – Кияшко. Родом она из Кривого Рога, как и Владимир Зеленский. Она училась в одной гимназии со своим будущим мужем и говорила, что он всегда был звездой школы. Что известно о биографии первой леди и почему она ждала предложения 8 лет, читайте в материале Show24.

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Архитектор, сценарист и первая леди

После гимназии Елена поступила в Криворожский национальный университет на архитектора. Интересно, что в детстве Зеленская мечтала не о такой профессии.

У меня был период, когда я хотела быть учительницей, потому что нравились какие-то учительницы в школе. А был интересный период, когда я хотела стать почему-то стюардессой. Но это желание быстро исчезло, потому что было задание написать сочинение о том, кем ты хочешь стать. Я написала про стюардесс и не смогла из себя выжать больше чем один листочек текста,

– рассказывала первая леди.

После окончания вуза она не пошла работать по специальности, а отдала предпочтение написанию сценариев к юмористическим шоу. В те времена такой подход считался несерьезным, ведь юмор и шоу – это вещи, которые не имели веса в обществе.

Напомним, что Елена писала тексты для выступлений команды, когда Владимир участвовал в КВН. Впоследствии она стала одной из авторов "Квартала 95", чем очень гордится.

Елена и Владимир Зеленские / Фото из открытых источников

"Сейчас вспоминая, какой мы путь прошли чисто интуитивно, мы понимаем, что это была такая большая школа жизни. Мы создали то, чего не было. Мы создали с нуля, и это сложилось в большой бизнес. Мощный. Это привлекает меня даже и сейчас. Именно эта мысль, что мы смогли", – рассказала жена президента.

Впоследствии Владимир Зеленский стал кандидатом на пост президента Украины, а после голосования получил высшую государственную должность в стране. Елена же стала первой леди, хоть сначала и не желала, чтобы муж шел в политику.

Сегодня Зеленская является основательницей собственного Фонда, а также саммита первых леди и джентльменов. Будучи первой леди, она выбрала для себя четыре направления, куда направлен основной центр ее деятельности: культурная дипломатия, реформирование системы питания в школах, безбарьерное пространство и равные возможности для всех украинцев.

Елена Зеленская – первая леди / Фото из инстаграма Зеленской

Кроме того, Елена Зеленская часто выступает на тему войны в Украине. Уже третий год она просит помощи у мирового сообщества, чтобы защитить людей и помешать врагу оккупировать территории и уничтожать жизнь украинских семей.

Родители Елены Зеленской

В сети очень мало информации о семье первой леди. Известно то, что маму зовут Ольгой и ей уже за 70 лет. Она никогда не давала интервью и не появлялась на светских мероприятиях.

Отец Елены Зеленской – Владимир Кияшко. Он кандидат технических наук, а также был преподавателем в Киевском институте железнодорожного транспорта, где преподавал предмет "Строительные конструкции и здания на транспорте".

Отец Елены Зеленской / Скриншот издания Telegraf

После того как в 2019 году Владимира Зеленского избрали президентом, а партия "Слуга народа" получила большинство в парламенте, Владимир Кияшко получил должность помощника на общественных началах у нардепа Олега Бондаренко. Депутат рассказывал, что мужчина познакомился с ним уже после выборов и сам предложил свою помощь.

Ранее СМИ писали, ссылаясь на данные YouControl, что Кияшко был руководителем ООО "Криворожмонолитстрой" и ООО "Техноимпульс", которые производят строительные металлические конструкции и бетонные растворы.

Личная жизнь

Мы уже упоминали, что Елена и Владимир учились в одной школе, однако в параллельных классах. Мужчина был влюблен в нее, но в университетские годы у Зеленской был другой избранник. Конкурент не стал для президента проблемой, и все же Елена таки ответила взаимностью Владимиру.

Пара вместе работала, гастролировала и встречалась аж 8 лет. Зеленский так долго не делал предложения руки и сердца, ведь волновался, что после женитьбы сразу появятся дети, а это не входило в ближайшие планы.

Однако 6 сентября 2003 года Елена и Владимир таки стали супругами и отгуляли свадьбу.

Свадьба Владимира и Елены / Фото из открытых источников

Уже через год после бракосочетания у пары родилась дочь Александра. Сегодня девушка изучает право в украинском университете. В 2013 году семейство стало богаче на одного человека, ведь Елена родила сына Кирилла, который уже ходит в школу и мечтает о службе в армии или авиации.

Зеленские с детьми / Фото из инстаграма первой леди

Интересный факт, что крестной первой леди является ее подруга из "Квартала" – Елена Кравец. Когда супруги планировали крестить старшую дочь, оказалось, что Зеленская не была крещёной, а для обряда оба родителя должны быть крещеными. Поэтому, жена президента обратилась с такой просьбой к Кравец, а женщина согласилась помочь, став крестной мамой.

Елена Зеленская и полномасштабная война

Не секрет, что война повлияла на каждую украинскую семью, и президентская чета не стала исключением. Елена неоднократно рассказывала в интервью, что не часто видится с мужем, ведь у них обоих напряженные рабочие графики. Поэтому в СМИ неоднократно распространялись слухи, будто у Зеленских разлад в отношениях, однако первая леди заверила, что это не так.

Я думаю, мы ближе, потому что поддерживали друг друга так, как надеялись. Я не подвела его, а он не подвел меня,

– подчеркнула Елена Зеленская.

Супруги Зеленских / Фото из инстаграма первой леди

Сегодня Елена Зеленская продолжает достойно нести статус первой леди страны и пытается сделать все, чтобы мир стал более сочувственным и привлекал больше ресурсов для борьбы со страной-террористкой – Россией.