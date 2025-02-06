От архитектора до первой леди страны: что известно о жизни Елены Зеленской
Елена Зеленская сегодня, 6 февраля, празднует 47-й день рождения. Она всегда поражает публику стойкостью, стилем и яркими речами. Уже длительное время первая леди бок о бок со своим мужем пытаются бороться с российским агрессором и поддерживать украинцев в такое непростое время.
Девичья фамилия Зеленской – Кияшко. Родом она из Кривого Рога, как и Владимир Зеленский. Она училась в одной гимназии со своим будущим мужем и говорила, что он всегда был звездой школы. Что известно о биографии первой леди и почему она ждала предложения 8 лет, читайте в материале Show24.
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Архитектор, сценарист и первая леди
После гимназии Елена поступила в Криворожский национальный университет на архитектора. Интересно, что в детстве Зеленская мечтала не о такой профессии.
У меня был период, когда я хотела быть учительницей, потому что нравились какие-то учительницы в школе. А был интересный период, когда я хотела стать почему-то стюардессой. Но это желание быстро исчезло, потому что было задание написать сочинение о том, кем ты хочешь стать. Я написала про стюардесс и не смогла из себя выжать больше чем один листочек текста,
– рассказывала первая леди.
После окончания вуза она не пошла работать по специальности, а отдала предпочтение написанию сценариев к юмористическим шоу. В те времена такой подход считался несерьезным, ведь юмор и шоу – это вещи, которые не имели веса в обществе.
Напомним, что Елена писала тексты для выступлений команды, когда Владимир участвовал в КВН. Впоследствии она стала одной из авторов "Квартала 95", чем очень гордится.
"Сейчас вспоминая, какой мы путь прошли чисто интуитивно, мы понимаем, что это была такая большая школа жизни. Мы создали то, чего не было. Мы создали с нуля, и это сложилось в большой бизнес. Мощный. Это привлекает меня даже и сейчас. Именно эта мысль, что мы смогли", – рассказала жена президента.
Впоследствии Владимир Зеленский стал кандидатом на пост президента Украины, а после голосования получил высшую государственную должность в стране. Елена же стала первой леди, хоть сначала и не желала, чтобы муж шел в политику.
Сегодня Зеленская является основательницей собственного Фонда, а также саммита первых леди и джентльменов. Будучи первой леди, она выбрала для себя четыре направления, куда направлен основной центр ее деятельности: культурная дипломатия, реформирование системы питания в школах, безбарьерное пространство и равные возможности для всех украинцев.
Кроме того, Елена Зеленская часто выступает на тему войны в Украине. Уже третий год она просит помощи у мирового сообщества, чтобы защитить людей и помешать врагу оккупировать территории и уничтожать жизнь украинских семей.
Родители Елены Зеленской
В сети очень мало информации о семье первой леди. Известно то, что маму зовут Ольгой и ей уже за 70 лет. Она никогда не давала интервью и не появлялась на светских мероприятиях.
Отец Елены Зеленской – Владимир Кияшко. Он кандидат технических наук, а также был преподавателем в Киевском институте железнодорожного транспорта, где преподавал предмет "Строительные конструкции и здания на транспорте".
После того как в 2019 году Владимира Зеленского избрали президентом, а партия "Слуга народа" получила большинство в парламенте, Владимир Кияшко получил должность помощника на общественных началах у нардепа Олега Бондаренко. Депутат рассказывал, что мужчина познакомился с ним уже после выборов и сам предложил свою помощь.
Ранее СМИ писали, ссылаясь на данные YouControl, что Кияшко был руководителем ООО "Криворожмонолитстрой" и ООО "Техноимпульс", которые производят строительные металлические конструкции и бетонные растворы.
Личная жизнь
Мы уже упоминали, что Елена и Владимир учились в одной школе, однако в параллельных классах. Мужчина был влюблен в нее, но в университетские годы у Зеленской был другой избранник. Конкурент не стал для президента проблемой, и все же Елена таки ответила взаимностью Владимиру.
Пара вместе работала, гастролировала и встречалась аж 8 лет. Зеленский так долго не делал предложения руки и сердца, ведь волновался, что после женитьбы сразу появятся дети, а это не входило в ближайшие планы.
Однако 6 сентября 2003 года Елена и Владимир таки стали супругами и отгуляли свадьбу.
Уже через год после бракосочетания у пары родилась дочь Александра. Сегодня девушка изучает право в украинском университете. В 2013 году семейство стало богаче на одного человека, ведь Елена родила сына Кирилла, который уже ходит в школу и мечтает о службе в армии или авиации.
Интересный факт, что крестной первой леди является ее подруга из "Квартала" – Елена Кравец. Когда супруги планировали крестить старшую дочь, оказалось, что Зеленская не была крещёной, а для обряда оба родителя должны быть крещеными. Поэтому, жена президента обратилась с такой просьбой к Кравец, а женщина согласилась помочь, став крестной мамой.
Елена Зеленская и полномасштабная война
Не секрет, что война повлияла на каждую украинскую семью, и президентская чета не стала исключением. Елена неоднократно рассказывала в интервью, что не часто видится с мужем, ведь у них обоих напряженные рабочие графики. Поэтому в СМИ неоднократно распространялись слухи, будто у Зеленских разлад в отношениях, однако первая леди заверила, что это не так.
Я думаю, мы ближе, потому что поддерживали друг друга так, как надеялись. Я не подвела его, а он не подвел меня,
– подчеркнула Елена Зеленская.
Сегодня Елена Зеленская продолжает достойно нести статус первой леди страны и пытается сделать все, чтобы мир стал более сочувственным и привлекал больше ресурсов для борьбы со страной-террористкой – Россией.