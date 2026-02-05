Елена Зеленская выбирает GASANOVA: как началось сотрудничество с брендом и платит ли первая леди за вещи

С тех пор как Елена Зеленская заняла должность первой леди Украины, внимание постоянно приковано к ее образам. Женщина имеет очень утонченный вкус, а в свои наряды часто закладывает определенные смыслы, которые напоминают миру об Украине.

Много образов для Зеленской создает украинский бренд GASANOVA, который в 2013 году основала дизайнер Эльвира Гасанова. Что известно об их сотрудничестве, читайте в материале 24 Канала.

Не пропустите В такой холод люди остаются без тепла, – Зеленская эмоционально отреагировала на ночную атаку

Как началось сотрудничество Елены Зеленской и бренда GASANOVA?

В недавнем интервью Еве Коршик Эльвира Гасанова рассказала, что команда бренда очень долго пыталась договориться о сотрудничестве с Еленой Зеленской – еще после инаугурации в 2019 году.

Я знала, кто стилист. И мы начали писать и предлагать. Потому что на тот момент мы были одним из немногих украинских женских брендов, который шил всю костюмную группу. У нас было много костюмов,

– поделилась Гасанова.

Однако стилист не выходила на связь.

Интервью с Эльвирой Гасановой: смотрите видео онлайн

После начала полномасштабного вторжения у Елены Зеленской уже была другая стилистка, с которой бренду удалось договориться. Команда прислала эскизы и получила перечень требований, какой должна быть ткань.

Мы нашли ткань, утвердили образец и начали готовить первую примерку. Нервничали очень, потому что были проверки, множество всего,

– признались Эльвира.

На тот момент комната, где проходили примерки первой леди Украины, была маленькой, а людей было достаточно. Гасанова вспомнила, что примерка прошла удачно.

Кстати, основательница GASANOVA отметила, что бренд полностью финансирует наряды Зеленской.

Какой любимый костюм Елены Зеленской?

Первый костюм, который бренд создал для первой леди Украины, она надела на интервью.

Мы тщательно подбирали ткань. После интервью мне пишет стилистка, что Елена Владимировна встала, а костюм помялся. Я была бледная, так расстроилась. Думала, что сделали один (костюм – 24 Канал) и больше никогда не сделаем,

– призналась дизайнер.

Елена Зеленская в зеленом костюме / Скриншот из видео

Однако сейчас это любимый костюм Елены Зеленской. Затем команда сделала его еще в белом и черном цветах.

Интересно, что первая леди Украины может надевать один костюм несколько раз, ведь сознательно относится к гардеробу, говорит Гасанова.

Другие образы для первой леди Украины от GASANOVA

Второй костюм от GASANOVA для Зеленской – белый. Женщина надела его, когда выступала в Европарламенте.

Ей очень подходит молочный, белый цвета. Она их очень любит. Мы хотели сделать белый костюм, но добавить какую-то изюминку. Поэтому решили, что будет вышивка. Согласовывали вышивку со стилистом, делали полностью все вручную. Там есть птички, калина и листья – все о благосостоянии и очень позитивные смыслы,

– объяснила Гасанова.

Елена Зеленская в белом костюме / Скриншот из видео

Бренд GASANOVA также создал для первой леди Украины черное платье, которое она надевала на встречу с Кейт Миддлтон и бывшей первой леди США Джилл Байден.

Это платье тоже одно из самых любимых. Мы тоже уже его повторяли в нескольких цветах,

– рассказала Эльвира.

Елена Зеленская с Кейт Миддлтон и Джилл Байден / Скриншот из видео

Гасанова отметила, что ее команда создает одежду для разных типов фигур, чтобы наряды подчеркивали преимущества женщины.

Мы знаем сильные стороны Елены Владимировны. И знаем, где хочется что-то прикрыть. В этом платье классные встречные складки на талии и подчеркнутая талия поясом. Оно не добавляет дополнительного объема и одновременно дает возможность свободно дышать. Также там хорошо подчеркнута длина,

– рассказала дизайнер.

Стоит отметить, что команда Эльвиры Гасановой также сотрудничает с Владимиром Зеленским.