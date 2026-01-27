Елена Зеленская поразила стильным total black look во время рабочей поездки в Литву
- Елена Зеленская в Литве посетила кладбище Расу, где почтила память погибших участников Январского восстания, провела встречи с первыми леди Литвы и Польши, а также посетила Национальный музей Литвы и Украинский культурный центр.
- Для своего визита первая леди выбрала сдержанный total black образ, включая жакет, пальто, классические брюки, аксессуары и нюдовый макияж.
На днях Елена Зеленская сопровождала Владимира Зеленского с рабочим визитом в Вильнюс.
В Литве первая леди Украины появилась в сдержанном и одновременно элегантном черном образе. Кадры с рабочего визита она опубликовала на своей странице в инстаграме.
Первая леди выбрала структурированный жакет с закрытым округлым вырезом без лацканов и расклешенными рукавами. Четкая форма пиджака подчеркнула плечи и силуэт Елены Зеленской. Ее наряд дополнили классические черные брюки прямого кроя.
Поверх этого образа она добавила черное пальто, плотный шарф и перчатки в тон. Единственным акцентом стала серебристая брошь в форме цветка на пальто.
Среди аксессуаров Елены Зеленской – минималистичные серьги и обувь на низком каблуке с вытянутым носком.
Нюдовый макияж и мягкие локоны завершили этот элегантный образ.
Какие мероприятия посетила Елена Зеленская во время визита?
- В рамках поездки первая леди Украины вместе с мужем и президентской четой Литвы побывала на кладбище Расу, где почтила память погибших участников Январского восстания 1863-1864 годов – совместного освободительного движения украинского, польского, литовского и белорусского народов против Российской империи.
- Отдельно жена Владимира Зеленского пообщалась с первой леди Литвы Дианой Науседене. В Вильнюсе Елена Зеленская провела и первую личную встречу с первой леди Польши Мартой Навроцкой. Она поблагодарила обеих коллег за открытый диалог и солидарность.
- Кроме этого, первая леди Украины посетила Национальный музей Литвы и посетила Украинский культурный центр в Литве.