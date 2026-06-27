Елена Зеленская откровенно высказалась о войне: "Худший период в моей жизни"

Елена Зеленская на днях дала интервью британскому изданию The Sun, в котором рассказала о жизни украинских детей в условиях российской агрессии.

Кроме того, журналист поинтересовался, как война повлияла на первую леди Украины. Видео с этим интервью опубликовано на YouTube-канале Офиса Президента Украины.

Вас также может заинтересовать Зеленский откровенно рассказал об отношениях с 21-летней дочерью: "Она мне пишет очень часто"

Первая леди сказала, что все надеялись на скорейшее завершение большой войны, но она длится уже слишком долго.

Это самый тяжелый период в моей жизни… Мы все живем под серым небом, испытывая давление от того, что мы находимся в состоянии войны. Мы никогда этого не хотели,

– подчеркнула первая леди Украины.

Интервью Елены Зеленской британскому изданию The Sun: смотрите видео онлайн

Что Елена Зеленская ранее говорила о влиянии большой войны на её жизнь?

Первая леди признавалась, что с начала полномасштабного вторжения постоянно испытывает страх, который со временем просто стал частью жизни.

Также она говорила, что за этот период еще не испытывала полного счастья и, вероятно, сможет вернуться к этому состоянию только после окончания войны.

Еще известно, что Елена Зеленская живет отдельно от мужа, и они редко видятся из соображений безопасности.

В то же время первая леди подчеркивала, что семья старается ценить простые радости – даже такие, как появление нового щенка в доме.