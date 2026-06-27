Додатково журналіст поцікавився, як війна вплинула на першу леді України. Відео з цією розмовою опублікували на ютуб-каналі Офісу Президента України.

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Перша леді сказала, що всі сподівалися на швидке завершення великої війни, але вона триває вже надто довго.

Це найгірший період у моєму житті… Ми всі живемо під сірим небом з тиском того, що ми в війні. Ми ніколи цього не хотіли,

– наголосила перша леді України.

Інтерв’ю Олени Зеленської британському виданню The Sun: дивіться відео онлайн

Що Олена Зеленська раніше казала про вплив великої війни на її життя?

Перша леді зізнавалася, що з початку повномасштабного вторгнення постійно відчуває страх, який з часом просто став частиною життя.

Також вона говорила, що за цей період ще не відчувала повного щастя і, ймовірно, зможе повернутися до цього стану лише після завершення війни.

Ще відомо, що Олена Зеленська живе окремо від чоловіка, і вони рідко бачаться з міркувань безпеки.

Водночас перша леді наголошувала, що родина намагається триматися за прості радощі – навіть такі, як поява нового цуценяти вдома.