Анатолий Анатолич встретился с Еленой Зеленской и признался, о чем они общались

Украинский ведущий Анатолий Анатолич был модератором встречи первой леди Елены Зеленской с подростками. Он поделился фото и рассказал, о чем говорил с женой президента.

Фундация Елены Зеленской открыла укрытие для дошкольников и школьников Одесской области. Для подростков провели воркшоп, чтобы открыть их творческий потенциал. Об этом Анатолий Анатолич рассказал на своей странице, пишет 24 Канал.

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Когда тебе 15, и к тебе в твой маленький городок приезжает первая леди, ты невольно начинаешь верить, что все в этом мире возможно,

– поделился ведущий.

Шоумен, который был модератором встречи первой леди с подростками, выразил восхищение Зеленской. Он добавил, о чем общался с ней в этот день.

"Во время разговора вспомнили свои школьные годы. И нашу родную 95 Гимназию в Кривом Роге", – рассказал Анатолич, который также родом из Кривого Рога – как и президентская чета.



Елена Зеленская и Анатолий Анатолич / Фото из инстаграма первой леди

Образ первой леди

Для встречи с подростками Елена Зеленская предстала в однотонном образе. Она позировала в сером брючном костюме, который дополнял черный ремень на талии. Также первая леди надела блузку более светлого оттенка.

В качестве аксессуара жена президента подобрала брошь KVITKA украинского ювелирного бренда Guzema.



Елена Зеленская / Фото из инстаграма первой леди