Фундація Олени Зеленської відкрила укриття для дошкільнят і школярів Одеської області. Для підлітків провели воркшоп, щоб відкрити їхній творчий потенціал. Про це Анатолій Анатоліч розповів на своїй сторінці, пише 24 Канал.

До слова Знайомі з 2019 року, – Олена Зеленська відповіла, чи налагоджує контакт з Меланією Трамп

Коли тобі 15, і до тебе у твоє маленьке містечко приїжджає перша леді, ти мимоволі починаєш вірити, що все в цьому світі можливо,

– поділився ведучий.

Шоумен, який був модератором зустрічі першої леді з підлітками, висловив захоплення Зеленською. Він додав, про що спілкувався з нею в цей день.

"Під час розмови пригадали свої шкільні роки. І нашу рідну 95 Гімназію в Кривому Розі", – розповів Анатоліч, який також родом з Кривого Рогу – як і президентське подружжя.



Олена Зеленська й Анатолій Анатоліч / Фото з інстаграму першої леді

Образ першої леді

Для зустрічі з підлітками Олена Зеленська постала в однотонному образі. Вона позувала у сірому штанному костюмі, який доповнював чорний ремінь на талії. Також перша леді одягнула блузку світлішого відтінку.

Як аксесуар дружина президента підібрала брошку KVITKA українського ювелірного бренду Guzema.



Олена Зеленська / Фото з інстаграму першої леді