Меланія Трамп та Олена Зеленська зустрічалися у 2019 році у межах Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку. Наразі після виборів президента США вони не зустрічалися, пише 24 Канал з посиланням на ТСН.

До слова Олена та Володимир Зеленські зізналися, чи мають особистих психологів

Ми з Меланією Трамп знайомі з 2019 року. У нас з нею нормальні стосунки,

– розповіла Олена Зеленська.

Перша леді України додала, що для запрошення дружини Дональда Трампа в Україну потрібен привід. Ймовірно, ним стане наступний Саміт перших леді та джентльменів.

"Нових контактів з Меланією не було. Ми швидко щось заплануємо. Думаю, будемо запрошувати на саміт, подивимося", – висловилась дружина Зеленського.

Раніше у пресі повідомляли, що Меланія Трамп не планує на повний робочий день перебиратися до Білого дому. Однак як перша леді вона братиме участь у важливих заходах.

"Я не турбуюся, тому що цього разу все по-іншому. У мене набагато більше досвіду і знань. Я вже була в Білому домі. Коли ви туди входите, ви точно знаєте, чого очікувати", – казала Меланія Трамп.