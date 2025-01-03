Також Володимир та Олена Зеленські розсекретили, що їм допомагає підтримувати свій моральний та фізичний стан. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН.

Цікаво Сама про себе це не скаже, – Зеленський щемливо висловився про дружину під час інтерв'ю

Дружина президента України пояснила, що зараз глава держави не може відвідувати психолога.

Психологічний процес неможливий без того, щоб розповідати повністю всю інформацію. Президент не може цього робити,

– зазначила перша леді України.

Олена Зеленська зізналася, що також не відвідує психолога. Водночас відновлюватись їй допомагає спорт. Також вона зізналася, що знаходить час на книжки. Президент, своєю чергою, розповів, що кожен день починає і закінчує з великої кількості документів, статистик і карт.

Інтерв'ю Володимира та Олени Зеленських: дивіться відео онлайн

Що цікаво, президентське подружжя також розповіло про те, що навіть попри велику війну їм вдається знаходити час одне для одного. Також вони підтримують зв'язок з дітьми, які залишаються в Україні.