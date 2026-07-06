В стильном костюме: Зеленская появилась вместе с мужем на открытии Superhumans в Одессе

В Одессе открылся новый центр Superhumans. На открытии присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.

Для публичного мероприятия супруга главы государства выбрала сдержанный, но элегантный образ. Фотографии с открытия она опубликовала на своей официальной странице в инстаграме. Кстати, накануне Елену Зеленскую видели вместе с мужем на торжествах по случаю Дня Конституции в Киеве.

Как выглядела первая леди во время открытия Superhumans в Одессе?

Елена Зеленская надела сдержанный деловой костюм темно-коричневого цвета, который сочетала со светлым топом. Образ дополнили темные туфли на каблуке с квадратным носком, золотые серьги-капли и аккуратная прическа с зачесанными назад волосами и выпущенными прядями спереди.

Елена Зеленская вместе с мужем на открытии центра Superhumans в Одессе / Фото с Telegram-канала первой леди Украины

Известно, что Superhumans Odesa стал третьим центром сети в Украине после Львова и Днепра. Каждый из них имеет собственную специализацию. Одесский центр сосредоточится на психологическом восстановлении, социальной реинтеграции и адаптивном спорте. Именно эти направления помогают людям, пережившим травмы войны, вернуться к активной жизни, восстановить самостоятельность и социальные связи. Первая леди входит в наблюдательный совет центра.

Ранее мы писали об образе Елены Зеленской в стиле кэжуал на встрече с американским меценатом Говардом Баффетом. Тогда они вместе посетили безбарьерный спортивный комплекс в Киеве.