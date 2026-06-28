Для мероприятия, которое прошло на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", она выбрала сдержанный и элегантный образ. Фотографиями с мероприятия уже поделились в соцсетях Елена Зеленская и президент Украины.

Интересно Елена Зеленская откровенно высказалась о войне: "Худший период в моей жизни"

Первая леди появилась на публике в белом жакете с тонким поясом-завязкой и декоративной нашивкой на лацкане. Образ дополнили черные классические брюки и туфли-лодочки на каблуках.

Волосы Елены Зеленской были собраны в аккуратный низкий пучок. Из аксессуаров она выбрала лаконичные серьги и солнцезащитные очки.

Елена Зеленская на торжествах по случаю 30-летия Конституции Украины / Фото с Telegram-канала первой леди Украины

В совместном посте президентская чета подчеркнула, что настоящей опорой Украины является её народ. Они выразили благодарность всем, кто защищает государство и ежедневно работает ради его свободы, независимости и будущего.

Ровно 30 лет назад был заложен важный фундамент независимости нашего государства. Фундаментальные вещи. Но любые статьи нашей Конституции были бы лишь буквами на бумаге без миллионов украинцев, готовых защищать нашу независимость, свою землю, свои права и свободы и делать это в единстве. Именно это – одна из причин, благодаря которой мы стоим сейчас здесь, на своей земле, под своими флагами, боевыми знаменами и крестами, отмечая свои праздники, отдавая должное своему государству, народу, своей Конституции,

– подчеркнули Владимир и Елена Зеленские.

Ранее мы также писали о том, как Зеленские встретились с легендарным украинским художником Иваном Марчуком.