В джинсах и кроссовках: Зеленская поразила повседневным образом на встрече с американским меценатом

Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с американским меценатом Говардом Баффетом. Вместе они посетили безбарьерный спортивный комплекс в Киеве, созданный при поддержке его фонда.

Фотографиями и подробностями встречи Елена Зеленская поделилась на своей странице в Instagram.

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Для мероприятия первая леди Украины выбрала образ в деловом стиле с элементами кэжуал. Она появилась в темно-синем двубортном пиджаке с пуговицами, который сочетала с футболкой в тон, широкими джинсами и белыми кроссовками.

Образ дополнили лаконичные серьги-жемчужины и черные солнцезащитные очки.

Макияж Елены Зеленской был выполнен в нюдовых оттенках, а волосы она собрала в низкий хвост, оставив несколько прядей у лица, что придало образу непринужденность.

Елена Зеленская на встрече с американским меценатом Говардом Баффетом / Фото из Instagram первой леди Украины

Во время визита гости осмотрели комплекс LOKO CHOKOlivka – первый в Украине полностью безбарьерный спортивный комплекс. Он был создан при финансовой поддержке Фонда Говарда Г. Баффета на базе спортивного центра и стадиона БК "Локомотив". Комплекс могут посещать дети, ветераны, в частности люди в инвалидных креслах, амфутболисты, воспитанники академии "Локомотив" и участники проекта "Железная смена".

Благодарна Говарду Баффету за поразительные изменения, произошедшие в этих островках здоровья, за системную поддержку Украины и проекты, которые помогают нашим общинам развиваться даже во время войны,

– отметила Елена Зеленская.

Напомним, что в начале июня Елена Зеленская побывала в Национальной опере Украины, где привлекла внимание элегантным total black-образом.