Как выглядела Елизавета II в 26 лет: в сети показали редкое фото королевы

Британская королевская семья поделилась рядом архивных кадров. Все эти фото, среди которых есть снимок молодой Елизаветы II, сделали женщины.

В Международный день борьбы за права женщин на странице королевской семьи выразили поддержку женщинам-фотографам. К важной дате в инстаграме рассказали, что от начала существования фотографии в 1800-х монаршая семья много лет привлекала внимание к фотографам, передает 24 Канал.

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На странице опубликовали серию фото, сделанные женщинами-фотографинями. От снимка королевы Виктории с 1850-х годов до недавних портретов герцогини Эдинбургской, сделанных нигерийским фотографом Кристиной Эбенезер.

В частности, королевская семья показала архивный портрет молодой королевы Елизаветы II, сделанный фотографом Дороти Уайлдинг в 1952 году. Тогда молодой монархине было 26 лет.

Женщины-фотографы изображали членов королевской семьи в собственный уникальный способ с момента зарождения этого вида искусства,

– добавили в подписи к фотографиям.

Елизавета II, королева Камилла, королева Виктория, принцесса Анна, королева Александра и герцогиня Эдинбургская / Фото из инстаграма королевской семьи

Ранее королевская семья опубликовала архивные фото короля 50-летней давности и показала, как Чарльз III выглядел в молодости. Тогда нынешний монарх был принцем Уэльским и прилетел на реактивном самолете Buccaneer к кораблю HMS Ark Royal с Королевской военно-морской авиабазы.