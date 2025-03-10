У Міжнародний день боротьби за права жінок на сторінці королівської сім'ї висловили підтримку жінкам-фотографкам. До важливої дати в інстаграмі розповіли, що від початку існування фотографії у 1800-х монарша родина багато років привертала увагу до фотографинь, передає 24 Канал.

До слова Меган Маркл поділилась рідкісним фото принца Гаррі з донькою Лілібет

На сторінці опублікували серію фото, зроблені жінками-фотографинями. Від знімка королеви Вікторії з 1850-х років аж до нещодавніх портретів герцогині Единбурзької, зроблених нігерійською фотографкою Крістіною Ебенезер.

Зокрема, королівська сім'я показала архівний портрет молодої королеви Єлизавети II, зроблений фотографинею Дороті Вайлдінг у 1952 році. Тоді молодій монархині було 26 років.

Жінки-фотографи зображували членів королівської сім'ї у власний унікальний спосіб з моменту зародження цього виду мистецтва,

– додали у підписі до світлин.

Єлизавета II, королева Камілла, королева Вікторія, принцеса Анна, королева Олександра та герцогиня Единбурзька / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Раніше королівська родина опублікувала архівні фото короля 50-річної давності й показала, який вигляд Чарльз III мав у молодості. Тоді нинішній монарх був принцом Уельським та прилетів на реактивному літаку Buccaneer до корабля HMS Ark Royal з Королівської військово-морської авіабази.