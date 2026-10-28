Фаворитка "Холостяка-15" показала, как выглядела до похудения на 30 кг, и раскрыла секрет своей фигуры

Участница 15-го сезона шоу "Холостяк" Елизавета Колношенко, получившая розу за первое впечатление, показала, как она выглядела до кардинального похудения. Девушка призналась, что еще несколько лет назад заедала стресс, но смогла изменить свою жизнь благодаря 10 простым правилам.

В своем видео в инстаграме она откровенно рассказала о сложном периоде. По словам девушки, еще три года назад она совершенно не понимала, куда двигаться дальше, пыталась найти себя и набирала лишний вес из-за эмоционального переедания.

Пересматриваю эти кадры и думаю: как же много всего произошло между "тогда" и "сейчас",

– призналась Елизавета.

Чтобы вдохновить других, участница реалити-шоу поделилась собственным списком привычек, которые помогли ей измениться. Она подчеркнула, что не всегда идеально их соблюдает, но постоянно к ним возвращается.

Прежде всего девушка советует ежедневно двигаться, найти любимое занятие и наладить режим сна. Также важно позаботиться о полноценном питании без жестких диет и голоданий. В своих сторис она добавила, что правильный рацион составляет 80 процентов успеха.

Следующие шаги касаются психического здоровья и саморазвития. Елизавета рекомендует ставить конкретные цели, ограничивать время в соцсетях и уделять внимание освоению новых навыков. Не менее важно установить личные границы, научиться говорить "нет" и сократить общение с теми, кто принижает.

В заключение девушка советует действовать, не ожидая мотивации, просить поддержки у близких или специалистов, когда становится тяжело. А главное – замечать даже самый незначительный собственный прогресс и не сбрасывать со счетов сделанное после неудачных дней.

Известно, что в целом девушке удалось похудеть почти на 30 килограммов и полностью изменить свой образ жизни. Сейчас она развивает собственное диджитал-агентство в Киеве и активно занимается спортом.

Ранее о своем похудении рассказала известная певица FIЇNKA. За короткое время ей удалось сбросить 12 килограммов.