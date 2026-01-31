Певица Елизавета Иванцив, которую больше знают по псевдониму Елка, получила российское гражданство. Причиной стали проблемы с бизнесом артистки в стране-агрессоре.

Елка, которая родилась в Ужгороде, окончательно сделала выбор в пользу страны-агрессора и предала Украину. Она отказалась от украинского гражданства. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости".

Как указывают в прессе, у артистки истек срок действия украинского паспорта. Она не смогла обновить документ, из-за чего у нее возникли проблемы с бизнесом. Елке пришлось закрыть фирму из-за недействительного гражданства.

Очевидно, Елка не готова отказываться от кровавых рублей. Чтобы не потерять бизнес, она получила российское гражданство. Пока певица официально не подтверждала информацию.

Пропагандисты утверждают, что Елка обновила документы еще до того, как выйти замуж. Эту новость она на днях сообщила в инстаграме. В сети предполагают, что избранником изменницы является Рожден Ануси – певец, который родился в Одессе и строит карьеру в России.

Что известно о Елке?