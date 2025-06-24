Звезда "Дизель Шоу" Евгений Гашенко признался, имеет ли бронь от мобилизации

Участник "Дизель Шоу" Евгений Гашенко признался, имеет ли бронирование от мобилизации. Сейчас актер не служит в Силах обороны Украины, но помогает военным.

Гашенко понимает, что может пойти на фронт, если война затянется. Об этом он рассказал интервью Алине Доротюк, передает Show 24.

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Я понимаю, что если это затянется, тогда уже не до юмористических шоу будет. Если повторится история с 2022 годом, то тогда уже, видимо, все пойдем туда,

– сказал Евгений Гашенко.

Однако, по мнению Гашенко, сейчас артисты приносят больше пользы армии своей благотворительной деятельностью.

Мы, как артисты, сейчас больше пользы принесем Вооруженным Силам Украины, когда будем собирать средства, передавать машины, амуницию, РЭБы, дроны, все, что мы можем передать, кроме оружия. Мы это делаем упорно и стараемся как можно больше собрать,

– считает актер.

Евгений Гашенко признался, что имеет бронирование от мобилизации, ведь работает на телеканале, который транслирует "Единые новости" и получил статус критического важного.

Интервью с Евгением Гашенко: смотрите видео онлайн

Ранее мы сообщали, что актер Алексей Воротников пополняет ряды Вооруженных Сил Украины. Он не поделился подробностями службы, но попросил подписчиков присоединиться к сбору, чтобы закупить необходимые вещи.