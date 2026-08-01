Командир "Рейда" Евгений Карась поженился с известной актрисой: какой была свадьба пары

Командир 413-го отдельного батальона беспилотных систем "Рейд" Евгений Карась женился на актрисе театра "Культ" Екатерине Шведенко. После церемонии венчания молодожены почти сразу отправились на фронт.

Церемония венчания состоялась 31 июля. Об этом сообщил лидер политической силы "Братство" Дмитрий Корчинский, который также опубликовал первые фотографии с мероприятия.

Сегодня был на венчании Евгения Карася (ВСУ) и Екатерины Шведенко (одной из ведущих актрис театра "Культ"). После этого состоялось короткая церемония, а вечером молодожены отправились в свадебное путешествие на фронт. Все было хорошо, – прокомментировал Дмитрий Корчинский.

На фотографиях видно, что Евгений Карась не стал менять военную форму на классический свадебный костюм. Зато Екатерина Шведенко выбрала традиционный образ невесты – длинное белое кружевное платье с фатой, также украшенной изысканным кружевом. Образ актрисы дополнили легкая укладка с мягкими локонами и сдержанный макияж в естественных оттенках.

Евгений Карась и Екатерина Шведенко поженились / Фото из Facebook Дмитрия Корчинского



Свадьба командира "Рейда" Евгения Карася и актрисы Екатерины Шведенко / Фото из Facebook Дмитрия Корчинского

Среди гостей небольшого торжества после венчания был также военный и рэпер Александр Ярмак.

Что известно об отношениях Евгения Карася и Екатерины Шведенко

Евгений Карась и Екатерина Шведенко редко рассказывают о личной жизни. Впрочем, они не скрывали своих отношений. Известно, что пара вместе уже более двух лет, а годовщину отметили 10 июля. В прошлом году актриса публично поздравила возлюбленного с годовщиной отношений, назвав его "самым счастливым мужчиной в мире". Свадьба стала новым этапом в жизни пары, однако вместо традиционного романтического путешествия они отправились туда, где сейчас проходит служба военного.

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