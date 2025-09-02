Скоро будут новости, – Евгений Клопотенко заинтриговал заявлением о личной жизни
- Евгений Клопотенко поделился, что больше не одинок.
- Шеф-повар не раскрыл имя девушки, лишь отметил, что оно заканчивается на "на".
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился подробностями личной жизни. Он признался, состоит ли в отношениях, и заговорил о свадьбе.
Подробностями Клопотенко поделился в подкасте Сергея Притулы и Антона Тимошенко. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на "Вместе и вдребезги".
Сергей Притула поинтересовался у Евгения Клопотенко, когда он женится.
Возможно, это когда-то и произойдет. Мне кажется, что шансы есть,
– ответил шеф-повар.
Он также рассказал, что больше не одинок, однако не стал раскрывать детали. По словам Клопотенко, имя девушки заканчивается на слог "на".
Мне кажется, что скоро будут новости у меня касаемо того, что происходит. Я просто жду, не могу сейчас обо всем говорить. Это не Яна. Не Марина. Не Полина. Всё,
– заинтриговал он.
Евгений Клопотенко в подкасте "Гуртом та вщент": смотрите видео онлайн
Что ранее Евгений Клопотенко говорил об отношениях?
Напомним, в прошлом году Евгений Клопотенко делился, что является сторонником свободных отношений. Он замечал, что готов к детям, однако не к женитьбе, ведь видел мало счастливых браков.
Для шеф-повара в приоритете партнерские отношения, когда мужчина и женщина не ограничивают друг друга: "Ты можешь быть рядом с человеком, который дает тебе свободу и не прижимает тебя в твоих взглядах, принимает тебя как сформированную личность и позволяет тебе быть собой и делать, что ты хочешь. Когда ты можешь говорить с девушкой свободно обо всех темах".
Также Клопотенко отмечал, что свободные отношения – это не о легкомыслии, а о глубоком взаимодействии и понимании.