Скоро будуть новини, – Євген Клопотенко заінтригував заявою про особисте життя
- Євген Клопотенко поділився, що більше не самотній.
- Шеф-кухар не розкрив ім'я дівчини, лише зазначив, що воно закінчується на "на".
Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився подробицями особистого життя. Він зізнався, чи перебуває у стосунках, і заговорив про весілля.
Подробицями Клопотенко поділився у подкасті Сергія Притули й Антона Тимошенка. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на "Гуртом та вщент".
Сергій Притула поцікавився у Євгена Клопотенка, коли він одружиться.
Можливо, це колись і станеться. Мені здається, що шанси є,
– відповів шеф-кухар.
Він також розповів, що більше не самотній, однак не став розкривати деталі. За словами Клопотенка, ім'я дівчини закінчується на склад "на".
Мені здається, що скоро будуть новини у мене стосовно того, що відбувається. Я просто чекаю, не можу зараз про все говорити. Це не Яна. Не Марина. Не Поліна. Все,
– заінтригував він.
Євген Клопотенко у подкасті "Гуртом та вщент": дивіться відео онлайн
Що раніше Євген Клопотенко говорив про стосунки?
Нагадаємо, торік Євген Клопотенко ділився, що є прихильником вільних стосунків. Він зауважував, що готовий до дітей, однак не до одруження, адже бачив мало щасливих шлюбів.
Для шеф-кухаря у пріоритеті партнерські стосунки, коли чоловік і жінка не обмежують одне одного: "Ти можеш бути поруч з людиною, яка дає тобі свободу і не притискає тебе у твоїх поглядах, приймає тебе як сформовану особистість і дозволяє тобі бути собою та робити, що ти хочеш. Коли ти маєш змогу говорити з дівчиною вільно про всі теми".
Також Клопотенко наголошував, що вільні стосунки – це не про легковажність, а про глибоку взаємодію та порозуміння.