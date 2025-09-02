Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився подробицями особистого життя. Він зізнався, чи перебуває у стосунках, і заговорив про весілля.

Подробицями Клопотенко поділився у подкасті Сергія Притули й Антона Тимошенка. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на "Гуртом та вщент".

Сергій Притула поцікавився у Євгена Клопотенка, коли він одружиться.

Можливо, це колись і станеться. Мені здається, що шанси є,

– відповів шеф-кухар.

Він також розповів, що більше не самотній, однак не став розкривати деталі. За словами Клопотенка, ім'я дівчини закінчується на склад "на".

Мені здається, що скоро будуть новини у мене стосовно того, що відбувається. Я просто чекаю, не можу зараз про все говорити. Це не Яна. Не Марина. Не Поліна. Все,

– заінтригував він.

Що раніше Євген Клопотенко говорив про стосунки?