Борщ и не только: Клопотенко приготовил украинские блюда в пространстве Анджелины Джоли в Нью-Йорке

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко представил украинскую кухню в Нью-Йорке. Он готовил традиционные блюда в арт-пространстве Atelier Jolie, основанном голливудской актрисой Анджелиной Джоли.

Об этом кулинар рассказал в инстаграме. Клопотенко признался, что для него было большой честью познакомить посетителей пространства с украинскими вкусами и традициями. Он также объяснил, почему важно представлять нашу культуру за рубежом.

По мнению шеф-повара, украинское культурное наследие должно быть известно в мире не из-за сочувствия к нашей стране, а благодаря своей самобытности и ценности.

Наша культура и наши культурные продукты должны быть конкурентоспособными в мире. Нас должны выбирать не из жалости, а потому, что мы крутые и нам есть что предложить миру. И я считаю, что это одна из важнейших задач для украинской культуры на будущее. А чтобы этого добиться, мы должны быть представлены на самом высоком уровне и в лучших местах мира,

– подчеркнул Евгений.

В инстаграм-сторис кулинар рассказал, что среди блюд, которые он приготовил для гостей Atelier Jolie, был украинский борщ. Однако работа с традиционным рецептом в Нью-Йорке оказалась недешевой. В частности, за две свеклы Клопотенко заплатил 5 долларов, столько же стоил килограмм картофеля. В пересчете на гривны каждая из этих покупок обошлась примерно в 228 гривен.

В конце поста шеф-повар поблагодарил Анджелину Джоли за возможность представить украинскую кухню в ее заведении. "Маленькие шаги приводят к большим делам", – подытожил он.

А ранее Евгений Клопотенко стал первым украинским приглашенным шефом в польском "МастерШефе".