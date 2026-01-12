Клопотенко обручился: шеф-повар рассказал, почему отказался от "классического" предложения руки и сердца

10 января шеф-повар Евгений Клопотенко объявил о признании в любви Екатерине, не раскрывая деталей предложения.

Теперь он показал, как все прошло. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Евгения Клопотенко.

Как оказалось, сначала кулинар сделал предложение Екатерине дома, а впоследствии они организовали сватовство, которое совместили с помолвкой.

Нам очень хотелось, чтобы этот день был настоящим: и о традициях, и о нас. Из традиций оставили те, которые больше всего нам нравились: одаривание рушниками, вышитой рубашкой, хлебом, танец родителей, музыкантов и даже перевязывание рушником. А остальные прожили по-современному, на свой лад,

– поделился Евгений.

Так, например, обручальное кольцо шеф-повар подарил Екатерине в хлебе, который сам перед этим испек.

На сватовство и помолвку пара пригласила родных и близких. Все они были одеты в украинские наряды.

В видео на ютуб-канале Клопотенко рассказал, что действо проходило в его ресторане украинской кухни "100 лет вперед".

Евгений Клопотенко обручился с возлюбленной: смотрите видео онлайн

Что известно о невесте Евгения Клопотенко?