10 января, 17:26
2

Шеф-повар Евгений Клопотенко сделал предложение любимой, которую почти год скрывал от публики

София Хомишин
Основні тези
  • Евгений Клопотенко сделал предложение своей возлюбленной.
  • Екатерина Воскресенская, избранница шеф-повара, является основательницей бюро опытов viter vie и активно занимается волонтерской деятельностью.

Осенью прошлого года Евгений Клопотенко рассекретил, что встречается с женщиной Екатериной. Теперь же он сделал предложение любимой.

Шеф-повар показал, как делал предложение. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Евегена.

Клопотенко опубликовал пост, где видно, как он целует Екатерину и надевает ей кольцо.

Любовь – это свет. Детали позже,
– написал мужчина.

Евгений Клопотенко с любимой / Фото из инстаграма шеф-повара

 

Украшение с фото от ювелирного дома KOUCHT. Это бренд по изготовлению ювелирных украшений ручной работы, как указано на их сайте.

В комментариях под постом Евгения и Екатерину засыпали поздравлениями с помолвкой коллеги и поклонники.

Евгения Клопотенко поздравили с помолвкой / Скриншоты из инстаграма

 

Что известно об избраннице Евгения Клопотенко?

  • Девушку зовут Екатерина Воскресенская.
  • Она вместе с командой создала бюро опытов viter vie, которое организует менторские и индивидуальные путешествия, а также путешествия с брендами.
  • Кроме того, женщина активно занимается волонтерской деятельностью, организуя сборы в поддержку военных.
  • 24 ноября 2025 года они с Евгением отметили годовщину отношений, однако об их отношениях стало известно только в октябре. 9 месяцев Клопотенко скрывал возлюбленную от публики.