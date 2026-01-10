Шеф-повар Евгений Клопотенко сделал предложение любимой, которую почти год скрывал от публики

Осенью прошлого года Евгений Клопотенко рассекретил, что встречается с женщиной Екатериной. Теперь же он сделал предложение любимой.

Шеф-повар показал, как делал предложение. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Евегена.

Тоже интересно Певица Алина Гросу беременна первенцем

Клопотенко опубликовал пост, где видно, как он целует Екатерину и надевает ей кольцо.

Любовь – это свет. Детали позже,

– написал мужчина.

Евгений Клопотенко с любимой / Фото из инстаграма шеф-повара

Украшение с фото от ювелирного дома KOUCHT. Это бренд по изготовлению ювелирных украшений ручной работы, как указано на их сайте.

В комментариях под постом Евгения и Екатерину засыпали поздравлениями с помолвкой коллеги и поклонники.

Евгения Клопотенко поздравили с помолвкой / Скриншоты из инстаграма

Что известно об избраннице Евгения Клопотенко?