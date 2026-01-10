Укр Рус
10 січня, 17:26
2

Шеф-кухар Євген Клопотенко освідчився коханій, яку майже рік приховував від публіки

Софія Хомишин
Основні тези
  • Євген Клопотенко освідчився своїй коханій.
  • Катерина Воскресенська, обраниця шеф-кухаря, є засновницею бюро досвідів viter vie та активно займається волонтерською діяльністю.

Восени минулого року Євген Клопотенко розсекретив, що зустрічається з жінкою Катериною. Тепер же він освідчився коханій.

Шеф-кухар показав, як робив пропозицію. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Євегена. 

Клопотенко опублікував пост, де видно, як він цілує Катерину та одягає їй каблучку. 

Кохання – це світло. Деталі згодом,
– написав чоловік. 

Євген Клопотенко з коханою / Фото з інстаграму шеф-кухаря

 

Прикраса з фото від ювелірного дому KOUCHT. Це бренд з виготовлення ювелірних прикрас ручної роботи, як вказано на їхньому сайті.

У коментарях під постом Євгена та Катерину засипали привітаннями із заручинами колеги та прихильники. 

Євгена Клопотенка привітали із заручинами / Скриншоти з інстаграму 

 

Що відомо про обраницю Євгена Клопотенка? 

  • Дівчину звуть Катерина Воскресенська.
  • Вона разом із командою створила бюро досвідів viter vie, яке організовує менторські та індивідуальні подорожі, а також подорожі з брендами.
  • Крім того, жінка активно займається  волонтерською діяльність, організовуючи збори на підтримку військових.
  • 24 листопада 2025 року вони з Євгеном відзначили річницю стосунків, проте про їхні стосунки стало відомо лише в жовтні. 9 місяців Клопотенко приховував кохану від публіки.