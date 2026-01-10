Шеф-кухар Євген Клопотенко освідчився коханій, яку майже рік приховував від публіки
- Євген Клопотенко освідчився своїй коханій.
- Катерина Воскресенська, обраниця шеф-кухаря, є засновницею бюро досвідів viter vie та активно займається волонтерською діяльністю.
Восени минулого року Євген Клопотенко розсекретив, що зустрічається з жінкою Катериною. Тепер же він освідчився коханій.
Шеф-кухар показав, як робив пропозицію. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Євегена.
Клопотенко опублікував пост, де видно, як він цілує Катерину та одягає їй каблучку.
Кохання – це світло. Деталі згодом,
– написав чоловік.
Євген Клопотенко з коханою / Фото з інстаграму шеф-кухаря
Прикраса з фото від ювелірного дому KOUCHT. Це бренд з виготовлення ювелірних прикрас ручної роботи, як вказано на їхньому сайті.
У коментарях під постом Євгена та Катерину засипали привітаннями із заручинами колеги та прихильники.
Євгена Клопотенка привітали із заручинами / Скриншоти з інстаграму
Що відомо про обраницю Євгена Клопотенка?
- Дівчину звуть Катерина Воскресенська.
- Вона разом із командою створила бюро досвідів viter vie, яке організовує менторські та індивідуальні подорожі, а також подорожі з брендами.
- Крім того, жінка активно займається волонтерською діяльність, організовуючи збори на підтримку військових.
- 24 листопада 2025 року вони з Євгеном відзначили річницю стосунків, проте про їхні стосунки стало відомо лише в жовтні. 9 місяців Клопотенко приховував кохану від публіки.