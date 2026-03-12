Евгений Клопотенко был сторонником свободных отношений: обсуждал ли он это с невестой
- Евгений Клопотенко обручился с Екатериной Воскресенской, хотя ранее поддерживал идею свободных отношений.
- Пара обсуждает прошлые интервью Клопотенко, в частности его заявления о свободных отношениях.
Шеф-повар Евгений Клопотенко состоит в отношениях с Екатериной Воскресенской. Пара уже даже помолвлена, хотя ранее победитель 5 сезона кулинарного шоу "МастерШеф" был сторонником свободных отношений.
Евгений и Екатерина дали большое совместное интервью. У разговоре с Маричкой Падалкой они прокомментировали прошлые заявления шеф-повара.
Евгений Клопотенко признался, что они с любимой обсуждают прошлое.
Мы прошлое больше обсуждаем, чем будущее. Мое прошлое какое-то обсуждаем,
– сказал шеф-повар.
Екатерина Воскресенская добавила, что они могут обсудить прошлые интервью Клопотенко, в частности его заявления о свободных отношениях. Если девушку что-то интересует, то она спрашивает об этом у жениха.
Мы об этом (о свободных отношениях – 24 Канал), конечно, говорили еще в начале. Я просто не видела интервью Евгения до того, как мы начали общаться. Я в марте прошлого года пересмотрела много интервью. Думаю, основные я видела,
– поделилась Екатерина.
Интервью с Евгением Клопотенко и его невестой: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Евгения Клопотенко и Екатерины?
Екатерина Вознесенская впервые увидела Клопотенко еще шесть лет назад, когда пришла с близкими в его ресторан "100 лет назад вперед".
Они познакомились в 2023 году в Карпатах на День Независимости Украины. Там организовывали благотворительный ужин, где Клопотенко был одним из шефов.
В ноябре 2024 года Екатерина и Евгений встретились на дне рождении общих подруг. После празднования они списались, а впоследствии шеф-повар пригласил девушку на свидание.
Победитель проекта "МастерШеф 5" объявил об отношениях с Вознесенской в октябре 2025 года. На тот момент они уже встречались около года.
В январе Екатерина и Евгений сообщили о помолвке. Сначала шеф-повар сделал предложение любимой дома, а потом они организовали сватовство, которое совместили с помолвкой, в ресторане "100 лет вперед", куда пригласили родных и близких.