Периодически встречаемся, – Кошевой рассказал об общении с Зеленским во время войны

Звезда "Квартал 95" и один из лучших друзей Владимира Зеленского рассказал об их общении. В частности, юморист признался, удается ли ему встречаться с президентом Украины во время войны.

Также Кошевой рассекретил, изменилась ли их дружба за последние годы. Сообщает Show 24 со ссылкой на "Наше радио".

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Так, Евгений на днях посетил студию "Нашего радио". Он принял участие в рубрике, где оценивал различные ситуации по категориям "норм" и "стрьом". Комик высказал мнение, что отсутствие встреч с лучшим другом в течение трех лет – однозначно "стрьом". Кошевой отметил, что даже во время полномасштабной войны президент Украины находит возможность видеться с друзьями.

Мы видимся, но просто не анонсируем это. Периодически встречаемся. Конечно, в таком же вайбе, но они очень коротенькие. Но все, по-прежнему, все душевно,

– отметил шоумен.

Также об общении с семьей Зеленских ранее высказывалась коллега Евгения Кошевого, актриса Елена Кравец, которая является кумой президента Украины. Актриса призналась, что иногда пишет Владимиру Зеленскому и очень скучает по их дружбе, которая была раньше. Она также поделилась, что из-за безопасности не встречается с детьми президента. В то же время весной 2024 года ей впервые за время полномасштабного вторжения удалось увидеться с Еленой Зеленской. В марте 2024 года старшая дочь Кравец, Мария, была ведущей подкаста, где гостьей стала первая леди Украины.