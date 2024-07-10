Евгений Кот с женой покрестил дочь: волшебные фото с таинства

Хореограф Евгений Кот и его жена Наталья Татаринцева покрестили дочь. Таинство состоялось 10 июля.

Супруги опубликовали фото с таинства крещения. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм.

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Евгений Кот и Наталья Татаринцева выбрали для крещения дочери светлые наряды. Тренер показалась в длинном платье, а хореограф – в штанах и рубашке. Их дочь Леля была одета в белое платье.

Евгений и Наталья покрестили дочь 10 июля – в ее день рождения. Вчера Леле исполнился 1 год. Таинство состоялось в Михайловском Златоверхом соборе.

Евгений Кот с женой покрестил дочь / Фото Наталья Дюкова

Реакция сети

В комментариях под сообщением подписчики поздравляют Кота и Татаринцеву с крещениями дочери:

"Поздравляю, пусть будет под Божьей опекой ваша Леля".

"Невероятные! Поздравляю с крещением доченьки! Божьей благодати и сильного ангела-хранителя!"

"Как же папа любит дочку".

"Какая она у вас красивая. Такие дети рождаются в любви".

"Так на папу похожа. Поздравляю вас!"

"Поздравляю! Божьей благодати и счастливой судьбы вашему цветочку!"

Напомним, что Евгений Кот и Наталья Татаринцева впервые стали родителями 10 июля 2024 года.

Татаринцева долго не могла забеременеть. Паре даже ставили диагноз бесплодие. Наталья и Евгений год работали с репродуктолугом и были готовы к ЭКО, однако впоследствии произошло чудо.