29 ноября, 18:41
Первая девочка за восемь поколений: Рыбчинские объявили о пополнении в семье

София Хомишин
Основні тези
  • У Евгения Рыбчинского родилась внучка, первая девочка за восемь поколений Рыбчинских.
  • В ноябре Евгений Рыбчинский также отметил день рождения жены и возвращение племянника из-под Покровска.

Поэт и композитор Евгений Рыбчинский поделился приятными новостями, которые случились с ним за ноябрь. Оказывается, в семье Рыбчинских произошло пополнение.

У Евгения родилась внучка. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу композитора.

Евгений поделился, что в ноябре родились двое из четырех его сыновей, родилось двое его лучших друзей, а в этом году еще и родилась его внучка.

Первая за восемь поколений Рыбчинская-девочка,
– отметил продюсер.

Он добавил, что 29 ноября день рождения также отмечает его жена, а еще в этом месяце из-под Покровска вернулся его племянник.

Заметим, что всего несколько недель назад в комментарии для ТСН Рыбчинский подтвердил, что женился. В то же время он не показывает любимую публике, потому что "это личное".

Спасибо ноябрю за последние теплые дни и изменения к лучшему, которые чувствуют лишь те, кто верит и творит будущее,
– подытожил Евгений.

Что известно о личной жизни Евгения Рыбчинского?

  • Композитор впервые женился еще в студенческие годы, когда ему было всего 19. Тогда избранницей Евгения стала Анастасия. У пары появился общий сын Никита.
  • В 37 лет Рыбчинский женился во второй раз с женщиной Юлией. Супруги переехали в США, где у них родились трое ребят: Даниил, Георгий и Иван.
  • Кто именно из сыновей стал отцом – Евгений пока не рассекречивает.