Первая девочка за восемь поколений: Рыбчинские объявили о пополнении в семье
- У Евгения Рыбчинского родилась внучка, первая девочка за восемь поколений Рыбчинских.
- В ноябре Евгений Рыбчинский также отметил день рождения жены и возвращение племянника из-под Покровска.
Поэт и композитор Евгений Рыбчинский поделился приятными новостями, которые случились с ним за ноябрь. Оказывается, в семье Рыбчинских произошло пополнение.
У Евгения родилась внучка. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу композитора.
Евгений поделился, что в ноябре родились двое из четырех его сыновей, родилось двое его лучших друзей, а в этом году еще и родилась его внучка.
Первая за восемь поколений Рыбчинская-девочка,
– отметил продюсер.
Он добавил, что 29 ноября день рождения также отмечает его жена, а еще в этом месяце из-под Покровска вернулся его племянник.
Заметим, что всего несколько недель назад в комментарии для ТСН Рыбчинский подтвердил, что женился. В то же время он не показывает любимую публике, потому что "это личное".
Спасибо ноябрю за последние теплые дни и изменения к лучшему, которые чувствуют лишь те, кто верит и творит будущее,
– подытожил Евгений.
Что известно о личной жизни Евгения Рыбчинского?
- Композитор впервые женился еще в студенческие годы, когда ему было всего 19. Тогда избранницей Евгения стала Анастасия. У пары появился общий сын Никита.
- В 37 лет Рыбчинский женился во второй раз с женщиной Юлией. Супруги переехали в США, где у них родились трое ребят: Даниил, Георгий и Иван.
- Кто именно из сыновей стал отцом – Евгений пока не рассекречивает.