Продюсер Евгений Рыбчинский в третий раз женился
- Евгений Рыбчинский подтвердил, что женился, но решил не раскрывать детали о своей новой жене.
- Он ранее женился дважды: первый раз на Анастасии, с которой имеет сына, и второй раз на Юлии, с которой проживал в США и имеет троих сыновей.
Украинский композитор и продюсер Евгений Рыбчинский в последнее время довольно редко говорит о личной жизни. Он говорил, что находится в отношениях, при этом не раскрывал, женился ли уже на своей партнерше.
Лишь на днях продюсер решил это прокомментировать и объяснил, почему не показывает любимую публике.
Евгений Рыбчинский подтвердил, что в третий раз женился.
Я не имею никакого смысла презентовать жену, потому что это личное, оно не на показ,
– добавил продюсер.
Накануне в шоу "Балючие темы" Евгений рассказывал, что сейчас у него "более глубокие отношения, чем просто слово любовь" и любимая во многих вещах является учителем для него. Он решил публично не рассказывать о партнерше, потому что делал это в предыдущих отношениях, что имело не слишком положительные последствия.
Что известно о личной жизни Евгения Рыбчинского?
- Впервые продюсер женился еще во время учебы в вузе, когда ему было 19 лет. Тогда его избранницей стала Анастасия, которая впоследствии родила сына Никиту.
- Спустя годы, в 37, Евгений во второй раз женился. На этот раз с Юлией. Супруги переехали в США, где у них родились трое сыновей: Даниил, Георгий и Иван.