Продюсер Євген Рибчинський втретє одружився
- Євген Рибчинський підтвердив, що одружився, але вирішив не розкривати деталі про свою нову дружину.
- Він раніше одружувався двічі: перший раз з Анастасією, з якою має сина, і вдруге з Юлією, з якою проживав у США і має трьох синів.
Український композитор і продюсер Євген Рибчинський останнім часом доволі рідко говорить про особисте життя. Він казав, що перебуває у стосунках, водночас не розкривав, чи одружився вже зі своєю партнеркою.
Лише днями продюсер вирішив це прокоментувати та пояснив, чому не показує кохану публіці. Повідомляє 24 Канал з посиланням на ютуб-канал ТСН.
Вас також може зацікавити Зірку "України має талант" мобілізували: де служить Олександр Кварта
Євген Рибчинський підтвердив, що втретє одружився.
Я не маю жодного сенсу презентувати дружину, бо це особисте, воно не на показ,
– додав продюсер.
"Наодинці з Гламуром": дивіться новий випуск онлайн
Напередодні в шоу "Балючі теми" Євген розповідав, що зараз в нього "більш глибокі стосунки, ніж просто слово кохання" і кохана в багатьох речах є вчителем для нього. Він вирішив публічно не розповідати про партнерку, бо робив це у попередніх стосунках, що мало не надто позитивні наслідки.
Що відомо про особисте життя Євгена Рибчинського?
- Вперше продюсер одружився ще під час навчання у виші, коли йому було 19 років. Тоді його обраницею стала Анастасія, яка згодом народила сина Микиту.
- Через роки, у 37, Євген вдруге побрався. На цей раз із жінкою Юлією. Подружжя переїхало до США, де у них народилися троє синів: Данило, Георгій та Іван.