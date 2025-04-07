Меня это бесит, – Евгения Мякенька высказалась об известных мужчинах, которые уехали за границу

Актриса Евгения Мякенька поделилась, как относится к известным мужчинам, которые выехали за границу и остались там. Ее избранник – актер, сценарист и юморист Александр Зарубей защищает Украину.

О мужчинах-знаменитостях, которые уехали за границу, Евгения высказалась в интервью изданию "Апостроф", пишет Show 24.

Кстати Звезда фильма "Запрещенный" ответил на обвинения Кондратюка в бегстве за границу во время войны

Меня это бесит. Выехал – сиди молча и не возвращайся в Украину. Не надо показывать, как ты ходишь по ресторанам, какие там громкие концерты, как классно в Майами и тому подобное. Пусть хотя бы деньгами армии помогут. Задевает такое поведение как жену военного. Мне болит за детство наших детей, которое просто украли,

– ответила Евгения Мякенькая.

Мякенька не рассказала, на каком направлении воюет Александр Зарубей, однако заметила, что он "выбрал разведку". Сейчас мужчина находится дома в отпуске.

Актер Дмитрий Ярошенко выехал за границу во время войны

Напомним, ранее Игорь Кондратюк рассказал, как его подставил Дмитрий Ярошенко – актер, известный по роли Василия Стуса в фильме "Запрещенный". По словам продюсера, во время полномасштабного вторжения он выехал за границу с разрешения Минкульта и не вернулся в Украину из-за страха мобилизации.

Дмитрий Ярошенко исполнил главную роль в фильме "В зените". Кондратюк поделился, что у него 80% экранного времени. Часть ленты сняли в 2021 году, а во время полномасштабного вторжения работу приостановили.

Впоследствии актер заявил, что съемки фильма "В зените" прежде всего приостановили из-за полномасштабного вторжения. Ярошенко вспомнил, что в декабре 2021 года получил приглашение на участие в международном проекте в Европе. Билеты были забронированы в январе на март, но ему удалось выехать только в сентябре.

"Из-за отсутствия гарантий безопасности в Украине, сроков и шокирующих событий, пришлось принять решение о принятии убежища в других странах и реализовать текущий, важный проект", – заявил Дмитрий.