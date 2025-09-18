На днях украинская певица Евгения Власова впервые за долгое время выступила в столице. Она стала одной из участниц фестиваля "Поколение", который с 12 по 14 сентября проходил в Киеве.

Поклонники предположили, что это выступление ознаменовало возвращение Евгении на большую сцену, поэтому она прокомментировала эти предположения. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал M1 music.

Интересно Ирина Билык получила неожиданный подарок от бывшего мужа Никитина: "Благородный поступок"

Артистка заявила, что она не имеет цели возвращаться.

Я особо никуда не уходила, чтобы возвращаться. Я просто живу свою жизнь. У меня сейчас больше интересных проектов, где нет шоу-бизнеса и каких-то споров, где есть творчество и гастрольный классный график,

– объяснила Евгения.

В частности, она рассказала, что сейчас сотрудничает с музыкальным проектом Enigma, где является одной из четырех вокалисток.

WEEKEND SHOW: смотрите видео онлайн

Кто такая Евгения Власова?