Директор Евровидения ответил на упреки вещателей о фальсификации голосования

Евровидение-2025 завершилось, но обсуждения вокруг результатов продолжаются. Несколько вещателей обеспокоены справедливостью телеголосования. Ответ на это дал директор конкурса.

Директор Евровидения Мартин Грин отреагировал на упреки вещателей и высказался о системе голосования на конкурсе. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Guardian.

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Мартин Грин отметил, что система голосования на Евровидении является самой современной. Большая команда людей проверяет каждые результаты.

Важно подчеркнуть, что процесс голосования на Евровидении является самым совершенным в мире, а результаты каждой страны проверяются и подтверждаются большой командой людей, чтобы исключить любые подозрительные или нерегулярные схемы голосования,

– сказал директор конкурса.

Независимые группы проверяют как результаты голосования жюри, так и публики. Они гарантируют точный результат.

Мартин Грин добавил, что серьезно относится к беспокойству вещателей. Поэтому поскольку конкурс завершился, Европейский вещательный союз проведет обсуждение с участниками накануне 70-го Евровидения.

Кто сомневается в результатах Евровидения

Испанский вещатель RTVE одним из первых выразил обеспокоенность относительно системы голосования и сомнения относительно честности результатов Израиля и Украины. По словам вещателя, "вооруженные конфликты" влияют на Евровидение и из-за них конкурс теряет культурную сущность.

Другие общественные вещатели присоединились к заявлению с просьбой пересмотреть систему голосования – это Бельгия, Исландия, Финляндия, Словения и Нидерланды. Например, вещателей Исландии и Финляндии беспокоит то, что один человек может отдать двадцать голосов.

Ранее премьер-министр Испании призвал исключить Израиль из Евровидения, как это было с Россией.