Группа Ziferblat провела вторую репетицию перед Евровидением-2025: яркие фото и видео

Представители Украины на Евровидении-2025 в усиленном режиме готовятся к конкурсу. Прошла их вторая репетиция, откуда в сеть попали фото и видео.

Вторая репетиция состоялась в среду, 7 мая. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм Суспильного Евровидения.

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В сети опубликовали 30-секундный фрагмент репетиции группы Ziferblat. В ролике видно, как солист группы бежит к переду сцены, где его встречает голубой световой луч. Эффектная динамика воспроизводится не только через музыку и вокал, но и через световые эффекты.

Вторая репетиция Ziferblat: смотрите видео онлайн

Вторая репетиция Ziferblat / Фото из инстаграма Общественного Евровидения

Что известно о выступлении Ziferblat на Евровидении-2025

Режиссером номера является Мария Коростелева, которая при создании вдохновлялась украинскими легендами. В частности, образом соловья.

Костюмы для группы Ziferblat на Евровидение создал Иван Фролов. Они символизируют перерождение и несокрушимость духа.

Напомним, группа Ziferblat выступает в первом полуфинале Евровидения-2025, что состоится во вторник, 13 мая. Порядковый номер Украины - 5.