18 мая, 01:59
Австрия победила на Евровидении-2025
Основні тези
- Певец JJ из Австрии победил на Евровидении-2025 с песней Wasted Love, получив 436 баллов.
- В тройку лидеров конкурса также вошли представители Израиля и Эстонии.
В Швейцарии отгремел финал Евровидения-2025. В этом году победу в песенном конкурсе одержал певец JJ из Австрии. Исполнитель представил страну с конкурсной песней Wasted Love.
В своей композиции он пел о неразделенной любви, чем покорил как членов профессионального жюри, так и зрителей Евровидения-2025, пишет Show 24.
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