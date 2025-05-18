Австрия победила на Евровидении-2025

В Швейцарии отгремел финал Евровидения-2025. В этом году победу в песенном конкурсе одержал певец JJ из Австрии. Исполнитель представил страну с конкурсной песней Wasted Love.

В своей композиции он пел о неразделенной любви, чем покорил как членов профессионального жюри, так и зрителей Евровидения-2025, пишет Show 24.

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