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Show24 Музыка Австрия победила на Евровидении-2025
18 мая, 01:59
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Австрия победила на Евровидении-2025

София Хомишин
Основні тези
  • Певец JJ из Австрии победил на Евровидении-2025 с песней Wasted Love, получив 436 баллов.
  • В тройку лидеров конкурса также вошли представители Израиля и Эстонии.

В Швейцарии отгремел финал Евровидения-2025. В этом году победу в песенном конкурсе одержал певец JJ из Австрии. Исполнитель представил страну с конкурсной песней Wasted Love.

В своей композиции он пел о неразделенной любви, чем покорил как членов профессионального жюри, так и зрителей Евровидения-2025, пишет Show 24.

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