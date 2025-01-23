Выжила чудом после нападения ХАМАС: стало известно, кто представит Израиль на Евровидении-2025

В Израиле определили исполнительницу, которая представит страну на Евровидении-2025. Ею стала 24-летняя певица Юваль Рафаэль, которая уже 2 года занимается сольной карьерой.

Исполнительница победила в израильском талант-шоу HaBa. Финал конкурса состоялся 22 января, где и определили представительницу от страны на Евровидение-2025, пишет 24 Канал со ссылкой на организаторов конкурса.

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Юваль Рафаэль покорила зрителей и судей балладной версией хита ABBA – Dancing Queen. Она посвятила свое выступление всем тем, кто погиб на фестивале Nova.

Я не могу объяснить, насколько я взволнована и готова! Спасибо, что предоставили мне эту огромную честь и доверили представлять мою страну на большой сцене Евровидения в Швейцарии,

– поделилась артистка.

Юваль Рафаэль выжила после нападения ХАМАС

Певица чудом выжила, когда боевики ХАМАС 7 октября 2023 года открыли огонь во время фестиваля и убили более сотни человек. Девушка находилась в укрытии рядом с телами погибших. Прошло 8 часов, прежде чем ее спасли израильские военные. Из 40 человек, что тогда были в бомбоубежище, удалось выжить лишь 11.

После пережитого опыта Рафаэль делится им на различных международных площадках. Девушка призналась, что готова к возмутительным выкрикам в ее сторону на Евровидении.

Общественный вещатель Kan представит песню Юваль Рафаэль в марте 2025 года.