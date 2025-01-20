Официально: назвали имена ведущих Евровидения-2025

Организаторы песенного конкурса Евровидение-2025 объявили имена ведущих, которые проведут шоу в Швейцарии. Церемонию доверили трем известным женщинам.

Среди них – комикеса, телезвезда и певица. Сообщает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Евровидения.

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В состав трио ведущих вошли популярная швейцарская комикеса и телеведущая Гейзел Брюггер, Мишель Гунцикер, которая известна своей работой на телевидении в Италии, Германии и Швейцарии, а также опытная швейцарская телеведущая и певица Сандра Штудер, которая представляла Швейцарию на Евровидении в 1991 году.

Что известно о Евровидении-2025

Песенный конкурс примет Базель – третий по величине город Швейцарии.

Основной локацией станет арена St. Jakobshalle. Дополнительно в городе построят Arena Plus – специальное пространство для публичных просмотров шоу.

Гранд-финал конкурса состоится 17 мая, а полуфиналы запланированы на 13 и 15 мая.

В Евровидении-2025 примет участие 38 стран.

Отметим, Украина также будет среди участников Евровидения-2025. Уже 8 февраля состоится Национальный отбор на песенный конкурс, поэтому на днях Общественное объявило имена десяти финалистов, которые будут бороться за право представить Украину на большой сцене в Базеле.