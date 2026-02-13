Полетит на Евровидение в Вену: LELÉKA подписала договор с Суспильным

На Национальном отборе украинцы определились с фавориткой – ею стала LELÉKA. Теперь Суспильне сделало финальный шаг, чтобы утвердить ее участие в Евровидении-2026.

Суспильное Вещание и певица LELÉKA подписали договор об участии в крупнейшем песенном конкурсе. Об этом сообщили на корпоративном сайте Суспильного.

Таким образом победительница Нацотбора официально стала нынешней представительницей Украины на Евровидении-2026.



LELÉKA / Фото Суспильного

В сети опубликовали фотодоказательство – совместную фотографию LELÉKA и Оксаны Скибинской, главы украинской делегации на Евровидении. Общественное также показали подписанное соглашение.



LELÉKA и Оксана Скибинская / Фото Суспильного

Напомним, 7 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2026. Победительницей конкурса среди 10 различных артистов, музыкантов и групп стала LELÉKA с песней Ridnym. Она получила наибольшее количество баллов как от жюри, так и от зрителей.

Интересно, что Нацотбор не прошел без скандалов. Больше всего "шума" наделала Руслана, которая призвала голосовать за LELÉKA. В комментарии Анне Тульевой певица признала, что, возможно, была нетолерантной к другим. Но Руслана отметила, что имела абсолютную уверенность так действовать.

