Полетит на Евровидение в Вену: LELÉKA подписала договор с Суспильным
- LELÉKA подписала договор с Суспильным для участия в Евровидении-2026, официально став представительницей Украины.
- Юбилейное 70-е Евровидение состоится в Вене на Wiener Stadthalle, где LELÉKA выступит во втором полуфинале.
На Национальном отборе украинцы определились с фавориткой – ею стала LELÉKA. Теперь Суспильне сделало финальный шаг, чтобы утвердить ее участие в Евровидении-2026.
Суспильное Вещание и певица LELÉKA подписали договор об участии в крупнейшем песенном конкурсе. Об этом сообщили на корпоративном сайте Суспильного.
Таким образом победительница Нацотбора официально стала нынешней представительницей Украины на Евровидении-2026.
В сети опубликовали фотодоказательство – совместную фотографию LELÉKA и Оксаны Скибинской, главы украинской делегации на Евровидении. Общественное также показали подписанное соглашение.
LELÉKA и Оксана Скибинская / Фото Суспильного
Напомним, 7 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2026. Победительницей конкурса среди 10 различных артистов, музыкантов и групп стала LELÉKA с песней Ridnym. Она получила наибольшее количество баллов как от жюри, так и от зрителей.
Интересно, что Нацотбор не прошел без скандалов. Больше всего "шума" наделала Руслана, которая призвала голосовать за LELÉKA. В комментарии Анне Тульевой певица признала, что, возможно, была нетолерантной к другим. Но Руслана отметила, что имела абсолютную уверенность так действовать.
Что стоит знать о Евровидении-2026?
- В прошлом году на конкурсе одержал победу JJ из Австрии. Соответственно, юбилейное 70-е Евровидение состоится в Вене. Соревнование пройдет на самой большой арене страны – Wiener Stadthalle.
- В конкурсе примет участие 35 стран, среди которых Украина. Согласно результатам жеребьевки, LELÉKA будет выступать во втором полуфинале. К слову, Испания отказалась участвовать в Евровидении.
- Первый полуфинал состоится 12 мая, второй – 14. Грандфинал, на котором определят победителя, прогремит 16 мая.