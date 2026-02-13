Полетить на Євробачення у Відень: LELÉKA підписала договір з Суспільним
- LELÉKA підписала договір з Суспільним для участі в Євробаченні-2026, офіційно ставши представницею України.
- Ювілейне 70-те Євробачення відбудеться у Відні на Wiener Stadthalle, де LELÉKA виступить у другому півфіналі.
На Національному відборі українці визначилися з фавориткою – нею стала LELÉKA. Тепер Суспільне зробило фінальний крок, щоб затвердити її участь у Євробаченні-2026.
Суспільне Мовлення та співачка LELÉKA підписали договір про участь у найбільшому пісенному конкурсі. Про це повідомили на корпоративному сайті Суспільного.
До слова Скільки українців проголосували в фіналі Нацвідбору: цифри з Дії та СМС
Таким чином переможниця Нацвідбору офіційно стала цьогорічною представницею України на Євробаченні-2026.
У мережі опублікували фотодоказ – спільну світлину LELÉKA та Оксани Скибінської, голови української делегації на Євробаченні. Суспільне також показали підписану угоду.
LELÉKA та Оксана Скибінська / Фото Суспільного
Нагадаємо, 7 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Переможницею конкурсу з-поміж 10 різних артистів, музикантів та гуртів стала LELÉKA з піснею Ridnym. Вона отримала найбільшу кількість балів як від журі, так і від глядачів.
Цікаво, що Нацвідбір не минув без скандалів. Найбільше "шуму" наробила Руслана, яка закликала голосувати за LELÉKA. У коментарі Анні Тульєвій співачка визнала, що, можливо, була нетолерантною до інших. Але Руслана зазначила, що мала абсолютну впевненість так діяти.
Що варто знати про Євробачення-2026?
- Минулого року на конкурсі здобув перемогу JJ з Австрії. Відповідно, ювілейне 70-те Євробачення відбудеться у Відні. Змагання пройде на найбільшій арені країни – Wiener Stadthalle.
- У конкурсі візьме участь 35 країн, серед яких Україна. Згідно з результатами жеребкування, LELÉKA виступатиме у другому півфіналі. До слова, Іспанія відмовилась брати участь у Євробаченні.
- Перший півфінал відбудеться 12 травня, другий – 14. Грандфінал, на якому визначать переможця, прогримить 16 травня.