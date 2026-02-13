Укр Рус
Полетить на Євробачення у Відень: LELÉKA підписала договір з Суспільним
13 лютого, 14:17
2

Полетить на Євробачення у Відень: LELÉKA підписала договір з Суспільним

Марія Касій
Основні тези
  • LELÉKA підписала договір з Суспільним для участі в Євробаченні-2026, офіційно ставши представницею України.
  • Ювілейне 70-те Євробачення відбудеться у Відні на Wiener Stadthalle, де LELÉKA виступить у другому півфіналі.

На Національному відборі українці визначилися з фавориткою – нею стала LELÉKA. Тепер Суспільне зробило фінальний крок, щоб затвердити її участь у Євробаченні-2026.

Суспільне Мовлення та співачка LELÉKA підписали договір про участь у найбільшому пісенному конкурсі. Про це повідомили на корпоративному сайті Суспільного

Таким чином переможниця Нацвідбору офіційно стала цьогорічною представницею України на Євробаченні-2026. 


LELÉKA / Фото Суспільного 

У мережі опублікували фотодоказ – спільну світлину LELÉKA та Оксани Скибінської, голови української делегації на Євробаченні. Суспільне також показали підписану угоду. 


LELÉKA та Оксана Скибінська / Фото Суспільного 

Нагадаємо, 7 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Переможницею конкурсу з-поміж 10 різних артистів, музикантів та гуртів стала LELÉKA з піснею Ridnym. Вона отримала найбільшу кількість балів як від журі, так і від глядачів.

Цікаво, що Нацвідбір не минув без скандалів. Найбільше "шуму" наробила Руслана, яка закликала голосувати за LELÉKA. У коментарі Анні Тульєвій співачка визнала, що, можливо, була нетолерантною до інших. Але Руслана зазначила, що мала абсолютну впевненість так діяти.

Що варто знати про Євробачення-2026?

  • Минулого року на конкурсі здобув перемогу JJ з Австрії. Відповідно, ювілейне 70-те Євробачення відбудеться у Відні. Змагання пройде на найбільшій арені країни – Wiener Stadthalle.
  • У конкурсі візьме участь 35 країн, серед яких Україна. Згідно з результатами жеребкування, LELÉKA виступатиме у другому півфіналі. До слова, Іспанія відмовилась брати участь у Євробаченні.
  • Перший півфінал відбудеться 12 травня, другий – 14. Грандфінал, на якому визначать переможця, прогримить 16 травня.