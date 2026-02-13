Суспільне Мовлення та співачка LELÉKA підписали договір про участь у найбільшому пісенному конкурсі. Про це повідомили на корпоративному сайті Суспільного.

Таким чином переможниця Нацвідбору офіційно стала цьогорічною представницею України на Євробаченні-2026.



LELÉKA / Фото Суспільного

У мережі опублікували фотодоказ – спільну світлину LELÉKA та Оксани Скибінської, голови української делегації на Євробаченні. Суспільне також показали підписану угоду.



LELÉKA та Оксана Скибінська / Фото Суспільного

Нагадаємо, 7 лютого відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Переможницею конкурсу з-поміж 10 різних артистів, музикантів та гуртів стала LELÉKA з піснею Ridnym. Вона отримала найбільшу кількість балів як від журі, так і від глядачів.

Цікаво, що Нацвідбір не минув без скандалів. Найбільше "шуму" наробила Руслана, яка закликала голосувати за LELÉKA. У коментарі Анні Тульєвій співачка визнала, що, можливо, була нетолерантною до інших. Але Руслана зазначила, що мала абсолютну впевненість так діяти.

