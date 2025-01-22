Молдова отказалась от участия в Евровидении-2025: названа причина

Молдова отказалась от участия в Евровидении-2025. Об этом объявила молдавская телекомпания TRM.

Также отменили конкурс Etapa Națională, на котором Молдова и выбирала представителей на Евровидение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Eurovision World.

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Директор телеканала "Молдова 1" Корнелиу Дурнеску и глава делегации Молдовы Даниэла Круду дали пресс-конференцию, где объяснили, что приняли такое решение "после детального анализа текущей ситуации, а также экономических, административных и художественных проблем".

Решение было нелегким, но необходимым в нынешних условиях. Нынешний Нацотбор осветил определенные вызовы, в частности снижение интереса публики и общего качества художественных выступлений. Этот факт вызвал негативное восприятие среди специалистов и общественности, подчеркивая необходимость существенной реформы процесса отбора,

– сказал Корнелиу Дурнеску.

Молдова не будет участвовать в Евровидении-2025

TRM планирует пересмотреть критерии и методологию отбора, поощрить талантливых художников к участию, обеспечить более конкурентоспособное представительство на международной арене.

Кроме того, Дурнеску отметил, что они консультировались с музыкальными специалистами, которые выразили предостережение относительно участия Молдовы в Евровидении-2025. Такого мнения придерживается и жюри. К тому же директор подчеркнул, что песенный конкурс предусматривает значительные расходы: организация Нацотбора, постановка шоу, продвижение артиста, проезд и проживание команды, постановка сцены, техническое оборудование и прочее.

Даниэла Круду добавила, что Молдова вернется на песенный конкурс Евровидение.

Напомним, что Евровидение-2025 пройдет в швейцарском городе Базель. Полуфиналы состоятся 13 и 15 мая, а гранд-финал – 17 мая. На днях организаторы песенного конкурса объявили имена ведущих. Ими стали: комикеса и телеведущая Гейзел Брюггер, Мишель Гунцикер, телеведущая и певица Сандра Штудер.