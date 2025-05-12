Израильский вещатель обратился в полицию после инцидента на открытии Евровидения: что произошло
- Национальный вещатель Израиля Kan подал жалобу в полицию после инцидента с жестом перерезания горла на церемонии открытия Евровидения-2025.
- Вещатель обратился к Европейскому вещательному союзу с просьбой установить личность мужчины с флагом Палестины и отстранить его от мероприятий.
Национальный вещатель Израиля Kan подал жалобу в полицию после инцидента, который случился на церемонии открытия Евровидения-2025. Во время мероприятия мужчина с флагом Палестины сделал жест перерезания горла.
Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Metro. Торжественная церемония открытия Евровидения-2025 состоялась 11 мая в Базеле. Делегации стран-участниц прошлись по бирюзовой дорожке.
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Во время церемонии открытия мужчина, который держал в руках флаг Палестины, сделал жест перерезания горла, когда мимо него проходила Юваль Рафаэль – певица, которая представит Израиль на Евровидении-2025.
Национальный вещатель Израиля Kan отреагировал на инцидент. Он подал официальную жалобу в швейцарскую полицию в Базеле. Именно в этом городе состоится 69-й песенный конкурс Евровидение.
Кроме того, вещатель обратился к Европейскому вещательному союзу (EBU) с просьбой установить личность мужчины и отстранить его от всех мероприятий, связанных с конкурсом.
Мужчина показал жест перерезания горла / Видео с X (твиттера)
Позже сообщили, что представительница Израиля на Евровидении-2025 Юваль Рафаэль не будет давать интервью аккредитованным журналистам. Такое решение принято из соображений безопасности.
Израиль на Евровидении-2025
Юваль Рафаэль представит Израиль и Евровидении-2025 с песней New Day Will Rise. Сейчас букмекеры прогнозируют певице четвертое место с шансом на победу 5%.
Девушка чудом выжила, когда боевики ХАМАС открыли огонь во время фестиваля 7 октября 2023 года и убили более сотни человек. Юваль Рафаэль была в укрытии рядом с телами погибших. Прошло 8 часов и певицу спасли израильские военные.
Ранее бывшие участники Евровидения обратились в Европейский вещательный союз с требованием запретить Юваль Рафаэль выступать на нынешнем песенном конкурсе. Причина, как они говорят, – "геноцид, совершенный страной против палестинцев в Газе, многолетний режим апартеида и военную оккупацию".
Юваль Рафаэль выступит во втором полуфинале Евровидения-2025.