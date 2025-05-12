Израильский вещатель обратился в полицию после инцидента на открытии Евровидения: что произошло

Национальный вещатель Израиля Kan подал жалобу в полицию после инцидента, который случился на церемонии открытия Евровидения-2025. Во время мероприятия мужчина с флагом Палестины сделал жест перерезания горла.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Metro. Торжественная церемония открытия Евровидения-2025 состоялась 11 мая в Базеле. Делегации стран-участниц прошлись по бирюзовой дорожке.

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Во время церемонии открытия мужчина, который держал в руках флаг Палестины, сделал жест перерезания горла, когда мимо него проходила Юваль Рафаэль – певица, которая представит Израиль на Евровидении-2025.

Национальный вещатель Израиля Kan отреагировал на инцидент. Он подал официальную жалобу в швейцарскую полицию в Базеле. Именно в этом городе состоится 69-й песенный конкурс Евровидение.

Кроме того, вещатель обратился к Европейскому вещательному союзу (EBU) с просьбой установить личность мужчины и отстранить его от всех мероприятий, связанных с конкурсом.

Мужчина показал жест перерезания горла / Видео с X (твиттера)

Позже сообщили, что представительница Израиля на Евровидении-2025 Юваль Рафаэль не будет давать интервью аккредитованным журналистам. Такое решение принято из соображений безопасности.

Израиль на Евровидении-2025