Секреты Евровидения-2025 раскрыты: организаторы поделились подробностями живых шоу

Самый масштабный песенный конкурс приближается. Швейцарский вещатель поделился первыми деталями шоу Евровидения, где будут приглашенные гости и особая тематика.

Каждое шоу, что будет происходить в прямом эфире, будет иметь уникальную историю. В двух полуфиналах и грандиозном финале будет своя праздничная тематика. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на сайт Евровидения.

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Каждый из концертов будет рассказывать свою историю, объединенную девизом "Добро пожаловать домой". Ведь именно в Швейцарии впервые состоялось Евровидение в 1956 году.

Первый полуфинал, 13 мая – "С чего все началось". В этом шоу почтят Швейцарию, где родилось Евровидение.

Второй полуфинал, 15 мая – поклонники Евровидения. На концерте будут вспоминать всех тех, кто восхищался и восхищается конкурсом.

Грандфинал, 17 мая – "Поприветствуем нового победителя". 26 стран будут соревноваться за стеклянный кубок, пока другие будут волноваться вместе со своими фаворитами.

Приглашенные исполнители на Евровидении

Чтобы соответствовать лозунгу United by Music (Объединенные музыкой), вступительные и интервальные выступления в 69-м песенном конкурсе Евровидения объединят немало музыкальных жанров и артистов. Организаторы обещают сюрпризы, швейцарскую самобытность и элементы международной поп-культуры.

В живых шоу будут выступать бывшие представители Швейцарии: Paola, Peter, Sue & Marc, Luca Hänni и Gjon's Tears. Они объединятся и исполнят попурри, чтобы показать вклад Швейцарии в Евровидение. Добавим, что Gjon's Tears, выступление которого ждут больше всего, представлял Швейцарию в 2021 с песней Tout l'univers и занял третье место.

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Не забудут и о важной победе Nemo в Мальме, которая вернула конкурс "домой". Другие детали будут продолжать обнародовать позже.

Евровидении-2025 от Украины будет выступать группа Ziferblat. Они появятся на сцене под номером 5 в первом полуфинале.