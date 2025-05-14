Отгремел первый полуфинал Евровидения-2025: результаты голосования
- В финал Евровидения-2025 прошли 10 стран, включая Украину с группой Ziferblat.
- Из конкурса выбыли Словения, Бельгия, Азербайджан, Хорватия и Кипр.
13 мая в швейцарском городе Базель состоялся первый полуфинал 69-го песенного конкурса Евровидение. На сцене выступили представители 15 стран, в том числе и украинская группа Ziferblat, однако не всем удалось пройти в финал.
В финал автоматически проходят страны "Большой пятерки": Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания, а также страна-победительница Швейцария. О результатах голосования в первом полуфинале расскажет Show 24.
К слову Евровидение-2025: текстовая трансляция первого полуфинала песенного конкурса
Первый полуфинал Евровидения-2025: результаты голосования
По результатам зрительского голосования, в финал Евровидения-2025 прошли такие страны:
- Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter.
- Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm.
- Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu.
- Исландия: Væb – Róa.
- Нидерланды: Claude – C'est La Vie.
- Польша: Justyna Steczkowska – Gaja.
- Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia.
- Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato.
- Португалия: Napa – Deslocado.
- Украина: Ziferblat – Bird of Pray.
Кто прошел в финал Евровидения-2025 / Скриншот из видео
Однако за победу на песенном конкурсе будут бороться не все. Попрощались с такими странами:
- Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left.
- Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights.
- Азербайджан: Mamagama – Run With U.
- Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake.
- Кипр: Theo Evan – Shh.
Заметим, что в полуфиналах не голосуют за представителей "Большой пятерки" и за конкурсанта от страны-победительницы. Финал Евровидения-2025 состоится в субботу, 17 мая.