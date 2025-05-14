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Show24 Музыка Отгремел первый полуфинал Евровидения-2025: результаты голосования
14 мая, 00:32
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Отгремел первый полуфинал Евровидения-2025: результаты голосования

Мария Примыч
Основні тези
  • В финал Евровидения-2025 прошли 10 стран, включая Украину с группой Ziferblat.
  • Из конкурса выбыли Словения, Бельгия, Азербайджан, Хорватия и Кипр.

13 мая в швейцарском городе Базель состоялся первый полуфинал 69-го песенного конкурса Евровидение. На сцене выступили представители 15 стран, в том числе и украинская группа Ziferblat, однако не всем удалось пройти в финал.

В финал автоматически проходят страны "Большой пятерки": Великобритания, Франция, Германия, Италия и Испания, а также страна-победительница Швейцария. О результатах голосования в первом полуфинале расскажет Show 24.

К слову Евровидение-2025: текстовая трансляция первого полуфинала песенного конкурса

Первый полуфинал Евровидения-2025: результаты голосования

По результатам зрительского голосования, в финал Евровидения-2025 прошли такие страны:

  • Норвегия: Kyle Alessandro – Lighter.
  • Албания: Shkodra Elektronike – Zjerm.
  • Швеция: KAJ – Bara Bada Bastu.
  • Исландия: Væb – Róa.
  • Нидерланды: Claude – C'est La Vie.
  • Польша: Justyna Steczkowska – Gaja.
  • Сан-Марино: Gabry Ponte – Tutta l'Italia.
  • Эстония: Tommy Cash – Espresso Macchiato.
  • Португалия: Napa – Deslocado.
  • Украина: Ziferblat – Bird of Pray.


Кто прошел в финал Евровидения-2025 / Скриншот из видео

Однако за победу на песенном конкурсе будут бороться не все. Попрощались с такими странами:

  • Словения: Klemen – How Much Time Do We Have Left.
  • Бельгия: Red Sebastian – Strobe Lights.
  • Азербайджан: Mamagama – Run With U.
  • Хорватия: Marko Bošnjak – Poison Cake.
  • Кипр: Theo Evan – Shh.

Заметим, что в полуфиналах не голосуют за представителей "Большой пятерки" и за конкурсанта от страны-победительницы. Финал Евровидения-2025 состоится в субботу, 17 мая.