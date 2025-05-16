Они будут бороться за победу: песни всех финалистов Евровидения-2025

Уже известны имена всех финалистов Евровидения-2025, которые будут бороться за победу 17 мая. В прямом эфире из Швейцарии увидим выступления представителей 26 стран.

20 финалистов зрители выбирали голосованием во время полуфиналов. В финале к ним присоединятся страны "Большой пятерки" и страны-победительницы. Песни, которые уже скоро снова услышим вживую, слушайте дальше на Show24. Не пропустите Самое интересное о группе Ziferblat, которая представила Украину на Евровидении-2025 Песни всех финалистов Евровидения-2025 Евровидение-2025 – Норвегия – Kyle Alessandro – Lighter: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Албания – Shkodra Elektronike – Zjerm: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Швеция – KAJ – Bara Bada Bastu: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Исландия – Væb – Róa: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Нидерланды – Claude – C'est La Vie: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Польша – Justyna Steczkowska – Gaja: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Сан-Марино – Gabry Ponte – Tutta l'Italia: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Эстония – Tommy Cash – Espresso Macchiato: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Португалия – Napa – Deslocado: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Украина – Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Великобритания – Remember Monday – What the Hell Just Happened?: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Франция – Луан – maman: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Германия – Abor & Tynna – Baller: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Испания – Melody – Esa diva: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Италия – Lucio Corsi – Volevo essere un duro: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Швейцария – Zoë Më – Voyage: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Литва – Katarsis – Tavo akys: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Израиль – Юваль Рафаэль – New Day Will Rise: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Армения – Parg – SURVIVOR: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Дания – Sissal – Hallucination: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Австрия – JJ – Wasted Love: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Люксембург – Лора Торн – La Poupée Monte Le Son: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Финляндия – Эрика Викман – ICH KOMME: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Латвия – Tautumeitas – Bur Man Laimi: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Мальта – Мириана Конте – SERVING: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 – Греция – Клавдия – Asteromata: смотрите видео онлайн