Вдохновилась или украла: представительницу Греции заподозрили в плагиате номеров Украины на Евровидении

Грецию на Евровидении-2025 представила певица Клавдия с песней Asteromata. Она выступила во втором полуфинале, где зрители впервые увидели ее номер.

Номер Клавдии напомнил украинским еврофанам постановки, которые представляла Украина в 2016 и 2024 годах на Евровидении. Этими мыслями комментаторы поделились в соцсетях, пишет Show 24.

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Клавдия выступала на деревянном мосту, который якобы вел к каменной скале. В прошлом году представительница Украины Jerry Heil поднималась по горе на подобную скалу.

Далее позади греческой певицы появился вертикальный луч света, что сначала был белым, а потом стал оранжевым. Это снова напомнило постановку Украины в 2024 году. Искры на экране были подобны огням в номере украинских артисток, тогда они символизировали фосфорные бомбы.

Впоследствии оранжевый луч за спиной Клавдии превратился в дерево, словно в огне. Это уже напомнило украинским еврофанам выступление в конкурсе Джамалы в 2016 году. Многие сравнивали даже движения Клавдии и Джамалы.

Украинские еврофаны сравнивают представительницу Греции с представительницами Украины / Коллажи Show 24, слева – номер Клавдии, справа – номера Jerry Heil и alyona alyona и Джамалы.

В комментариях под сообщением в телеграм-канале "Евровидение Украина" еврофаны поделились мыслями относительно представительницы Греции и ее постановки:

"Номер Греции – это будто вдохновение номером Украины в 2024 году. Камни, задний фон, вода";

"Что это за Украина 2024";

"Это немного Джамалу напоминает";

"Этот мост напоминает Джерри прошлого года";

"Почему это напоминает нашу прошлую постановку?";

"Это комбо – Украина 2024 и 2016".

Коротко о певице и ее песне

Клавдия Пападопулу стала известной в 2018 году после участия в шоу The Voice of Greece. Впоследствии начала выпускать собственные синглы, заинтересовав слушателей особыми звучаниями.

Песня певицы Asteromata – о боли и разлуке с близкими. Она частично рассказывает о геноциде понтийских греков и их миграции. Клавдия посвятила композицию тем, кто вынужденно покинул родину. Она прошла в финал Евровидения-2025.