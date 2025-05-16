Второй полуфинал Евровидения-2025 уже состоялся: видео всех выступлений этого вечера

15 мая на сцене Евровидения-2025 в Базеле выступили представители 16 стран. Они поразили Европу лирическими и энергичными выступлениями, а песни еще долго будут звучать в разных уголках мира.

Среди конкурсантов 15 мая была и Австрия, которой букмекеры прогнозируют второе место. Оправдаются ли эти прогнозы – узнаем уже в субботу, 17 мая, а пока что Show24 предлагает посмотреть номера второго полуфинала, которые уже покорили мир. Важно Время выбирать финалистов: текстовая трансляция второго полуфинала Евровидения-2025 Какими были выступления участников второго полуфинала Евровидение-2025 второй полуфинал – Австралия – Go-Jo – Milkshake Man: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 второй полуфинал – Черногория – Нина Жижич – Dobrodošli: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 второй полуфинал – Ирландия – EMMY – Laika Party: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 второй полуфинал – Латвия – Tautumeitas – Bur Man Laimi: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 второй полуфинал – Армения – Parg – SURVIVOR: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 второй полуфинал – Австрия – JJ – Wasted Love: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 второй полуфинал – Греция – Клавдия – Asteromata: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 второй полуфинал – Литва – Katarsis – Tavo akys: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 второй полуфинал – Мальта – Мириана Конте – SERVING: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 второй полуфинал – Грузия – Мариам Шенгелия – Freedom: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 второй полуфинал – Дания – Sissal – Hallucination: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 второй полуфинал – Чехия – ADONXS – Kiss Kiss Goodbye: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 второй полуфинал – Люксембург – Лора Торн – La Poupée Monte Le Son: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 второй полуфинал – Израиль – Юваль Рафаэль – New Day Will Rise: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 второй полуфинал – Сербия – Princ – Mila: смотрите видео онлайн Евровидение-2025 второй полуфинал – Финляндия – Эрика Викман – ICH KOMME: смотрите видео онлайн