К ним причастна Россия: за кого на Евровидении-2025 лучше не голосовать

Первый полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2025 вскоре начнется. Выступать будут представители 15 стран, и зрители смогут проголосовать за своих фаворитов. Однако украинским болельщикам стоит обратить внимание на некоторых участников, которые имеют неоднозначные связи с Россией.

Телеграм-канал UA War Infographics опубликовал инфографику, в которой призывает украинцев не голосовать за некоторых участников Евровидения-2025. В списке – представители Австрии, Эстонии, Армении, Грузии и даже Ирландии. Почему именно эти исполнители попали в перечень – рассказывает Show 24.

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Стоит отметить, что каждый зритель Евровидения имеет абсолютное право отдать свой голос за любого участника по своему усмотрению. Однако для украинских болельщиков важно учитывать изложенные факты о конкурсантах и их связи со страной-агрессором перед тем, как сделать свой выбор.

Что известно о представителе Австрии

Оперный исполнитель Йоханнес Пич, известный как JJ, открыто восхищается творчеством Анны Нетребко – оперной дивы с двойным гражданством России и Австрии. Она к тому же вдохновила JJ на создание конкурсного трека Wasted Love.



Иоганнес Пич любит творчество россиянки Анны Нетребко / Скриншот с сайта издания Vienna.AT

Нетребко в 2014 году пожертвовала 1 миллион рублей оперному театру на оккупированных территориях Донецка. Она также фотографировалась с сепаратистской символикой и бывшим депутатом Олегом Царевым.

После полномасштабного вторжения ее уволили из Метрополитен-оперы из-за отказа отмежеваться от Путина. Хотя позже Нетребко формально осудила войну, заявив об отсутствии политических связей с российскими властями, она продолжает называть Россию своей родиной.

Накануне наша редакция писала прогнозы букмекеров на Евровидение-2025, где Йоханнес Пич находится среди фаворитов.

Что известно о представителе Эстонии

Томми Кэш посещал аннексированный Крым в 2021 году. После полномасштабного российского вторжения он хоть и осудил войну, но оправдывал действия россиян и даже упоминал "желание полететь в Москву" в своей песне United by music.

Кроме того, музыкальный клип к его конкурсной композиции на Евровидение-2025 Espresso Macchiato создавала режиссер Алина Пасок, которая ранее работала в России. Стоит отметить, что над видео работали как российские, так и украинские специалисты.



Команда, которая работала над клипом Томми Кеша Espresso Macchiato / Скриншот из инстаграма

Что известно о представителе Армении

Паргев Варданян (PARG) вырос и получил образование в российском Волгограде. Он регулярно давал концерты в России, а летом 2024 года выступал в Сочи с группой Project 12.



Паргев Варданян выступил в Сочи / Скриншот из VK

Варданян не скрывает своего увлечения русской музыкой и активно делится каверами на российские песни в своих социальных сетях.



Представитель Армении на Евровидении-2025 поет российские песни в 2024 году / Скриншот из инстаграма

Что известно о представительнице Ирландии

Ирландская участница EMMY представляет песню Laika Party, соавтором которой является Лариса Вильданова (Торми) – уроженка Башкортостана, которая переехала в Ирландию около двадцати лет назад.



Лариса Торми и Emmy, / Фото из инстаграма певицы

Несмотря на заявления о поддержке Украины, Вильданова выражала сочувствие россиянам.

Стоит обратить внимание, что в песне EMMY рассказывает о собаке Лайке, которую советские ученые в 1957 году запустили на околоземную орбиту на космическом аппарате "Спутник-2". Через 5 – 7 часов собака умерла из-за стресса и перегрева, потому что температура в кабине достигла 40 градусов. В то же время песня Laika Party предлагает альтернативную версию, где животное "никогда не умирало".

Что известно о представительнице Грузии

Мариам Шенгелия, как пишут в телеграм-канале "ЕВРОФАНЫ", сначала протестовала против пророссийской партии "Грузинская мечта", но позже выступала на ее пропагандистских концертах. Она также участвовала в шоу на пророссийском телеканале IMEDA и появилась в предвыборном ролике, поощряя поддержать политическую силу с пророссийским курсом. Такое решение вызвало волну возмущения в Грузии, где общественные активисты даже требовали ее дисквалификации с Евровидения.

Мариам Шенгелия поддерживает партию "Грузинская мечта" / Скриншоты из телеграм-канала "ЕВРОФАНЫ"

В то же время Шенгелия выражала поддержку Украине после начала полномасштабного вторжения России.

Мариам Шенгелия / Скриншоты с ее фейсбук-страницы